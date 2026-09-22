Uma queda de barreira interditou uma faixa da Rodovia Vereador Geraldo Dias (SP-332), em Jundiaí, na manhã desta terça-feira

Uma queda de barreira interditou uma faixa da Rodovia Vereador Geraldo Dias (SP-332), em Jundiaí, na manhã desta terça-feira (22).

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), a ocorrência foi registrada na altura do km 69, no sentido sul da rodovia.

Até a última atualização, não havia registro de congestionamento no trecho. Um guincho da Unidade Básica de Atendimento (UBA) foi encaminhado ao local para prestar assistência.