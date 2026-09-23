A comissão do concurso público da Câmara Municipal de Jarinu divulgou informações do concurso público com sete vagas de ensino superior que deve acontecer em breve. O certame prevê ainda jornadas de trabalho de 20 horas semanais para Procurador e de 40 horas semanais para os demais cargos.
Abaixo o detalhamento das vagas, referências e salários-base mensais previstos:
- Procurador
Vagas: 1
Referência: E-5
Salário-base mensal: R$ 10.744,00
- Controlador Interno
Vagas: 1
Referência: E-5
Salário-base mensal: R$ 10.744,00
- Analista de Comunicação
Vagas: 1
Referência: E-4
Salário-base mensal: R$ 9.200,00
- Analista de Gestão Administrativa
Vagas: 1
Referência: E-4
SSalário-base mensal: R$ 9.200,00
- Analista de Processo Legislativo
Vagas: 1
Referência: E-4
Salário-base mensal: R$ 9.200,00
- Analista de Finanças e Orçamento
Vagas: 1
Referência: E-4
Salário-base mensal: R$ 9.200,00
- Analista de Recursos Humanos
Vagas: 1
Referência: E-4
Salário-base mensal: R$ 9.200,00
Nos próximos dias, a Câmara deve publicar o edital com todas as informações do concurso como datas de inscrição, taxas e dias de provas.