23 de setembro de 2026
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EM JARINU

Câmara Municipal fará concurso com salários de até R$ 10.744

Por Redação | Câmara Municipal de Jarinu
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Câmara Municipal de Jarinu
O edital ainda não foi publicado, mas as informações básicas já foram divulgadas, como número de vagas e salário-base de cada posto
O edital ainda não foi publicado, mas as informações básicas já foram divulgadas, como número de vagas e salário-base de cada posto

A comissão do concurso público da Câmara Municipal de Jarinu divulgou informações do concurso público com sete vagas de ensino superior que deve acontecer em breve. O certame prevê ainda jornadas de trabalho de 20 horas semanais para Procurador e de 40 horas semanais para os demais cargos.

Abaixo o detalhamento das vagas, referências e salários-base mensais previstos:

  • Procurador
    Vagas: 1
    Referência: E-5
    Salário-base mensal: R$ 10.744,00
  • Controlador Interno
    Vagas: 1
    Referência: E-5
    Salário-base mensal: R$ 10.744,00
  • Analista de Comunicação
    Vagas: 1
    Referência: E-4
    Salário-base mensal: R$ 9.200,00
  • Analista de Gestão Administrativa
    Vagas: 1
    Referência: E-4
    SSalário-base mensal: R$ 9.200,00
  • Analista de Processo Legislativo
    Vagas: 1
    Referência: E-4
    Salário-base mensal: R$ 9.200,00
  • Analista de Finanças e Orçamento
    Vagas: 1
    Referência: E-4
    Salário-base mensal: R$ 9.200,00
  • Analista de Recursos Humanos
    Vagas: 1
    Referência: E-4
    Salário-base mensal: R$ 9.200,00

Nos próximos dias, a Câmara deve publicar o edital com todas as informações do concurso como datas de inscrição, taxas e dias de provas.

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