A comissão do concurso público da Câmara Municipal de Jarinu divulgou informações do concurso público com sete vagas de ensino superior que deve acontecer em breve. O certame prevê ainda jornadas de trabalho de 20 horas semanais para Procurador e de 40 horas semanais para os demais cargos.

Abaixo o detalhamento das vagas, referências e salários-base mensais previstos:

Procurador

Vagas: 1

Referência: E-5

Salário-base mensal: R$ 10.744,00

Vagas: 1 Referência: E-5 Salário-base mensal: R$ 10.744,00 Controlador Interno

Vagas: 1

Referência: E-5

Salário-base mensal: R$ 10.744,00

Vagas: 1 Referência: E-5 Salário-base mensal: R$ 10.744,00 Analista de Comunicação

Vagas: 1

Referência: E-4

Salário-base mensal: R$ 9.200,00

Vagas: 1 Referência: E-4 Salário-base mensal: R$ 9.200,00 Analista de Gestão Administrativa

Vagas: 1

Referência: E-4

SSalário-base mensal: R$ 9.200,00

Vagas: 1 Referência: E-4 SSalário-base mensal: R$ 9.200,00 Analista de Processo Legislativo

Vagas: 1

Referência: E-4

Salário-base mensal: R$ 9.200,00

Vagas: 1 Referência: E-4 Salário-base mensal: R$ 9.200,00 Analista de Finanças e Orçamento

Vagas: 1

Referência: E-4

Salário-base mensal: R$ 9.200,00

Vagas: 1 Referência: E-4 Salário-base mensal: R$ 9.200,00 Analista de Recursos Humanos

Vagas: 1

Referência: E-4

Salário-base mensal: R$ 9.200,00

Nos próximos dias, a Câmara deve publicar o edital com todas as informações do concurso como datas de inscrição, taxas e dias de provas.