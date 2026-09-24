24 de setembro de 2026
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EM JUNDIAÍ

Mais um caso de violência por drogas, mais uma família destruída

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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DIVULGAÇÃO / ILUSTRAÇÃO
A violência por causa de drogas acabou em mais um caso policial em Jundiaí
A violência por causa de drogas acabou em mais um caso policial em Jundiaí

Durante esta semana, um caso de vício em drogas terminou de forma triste, quando um homem ficou descontrolado e agrediu a esposa, com quem vinha tentando retomar o casamento. Ele foi preso e o casamento “foi para o ralo”. Também nesta semana, uma mãe chamou a polícia para prender o filho, que estava cometendo violência doméstica contra ela e o marido, acamado e com câncer, para poder pegar dinheiro deles e usar drogas. Ele chegou a transferir R$ 200 da conta do pai para traficantes. Os dois casos ocorreram em Jundiaí.

Já na noite desta quinta-feira (23), um novo caso de vício em drogas acabou prejudicando mais um casamento. Uma mulher chamou a Polícia Militar para prender o marido, que queria tomar o celular dela para transferir dinheiro para a conta dele. O objetivo era comprar drogas.

Segundo a vítima, o companheiro havia promovido um quebra-quebra dentro de casa, feito ameaças a ela e tentado tomar seu celular para fazer uma transferência de dinheiro para a própria conta, a fim de comprar drogas. O caso aconteceu na Vila Maringá.

A mulher também informou aos PMs que situações semelhantes já haviam acontecido anteriormente, sempre com o companheiro influenciado pelo vício. Inclusive, de acordo com ela, ela já quebrou outros aparelhos celulares dela.

O marido, que disse que apenas havia pedido que ela cuidasse do filho do casal. foi conduzido ao Plantão Policial, onde o delegado plantonista determinou sua prisão em flagrante.

Já a vítima conseguiu uma medida protetiva contra ele.

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