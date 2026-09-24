Durante esta semana, um caso de vício em drogas terminou de forma triste, quando um homem ficou descontrolado e agrediu a esposa, com quem vinha tentando retomar o casamento. Ele foi preso e o casamento “foi para o ralo”. Também nesta semana, uma mãe chamou a polícia para prender o filho, que estava cometendo violência doméstica contra ela e o marido, acamado e com câncer, para poder pegar dinheiro deles e usar drogas. Ele chegou a transferir R$ 200 da conta do pai para traficantes. Os dois casos ocorreram em Jundiaí.

Já na noite desta quinta-feira (23), um novo caso de vício em drogas acabou prejudicando mais um casamento. Uma mulher chamou a Polícia Militar para prender o marido, que queria tomar o celular dela para transferir dinheiro para a conta dele. O objetivo era comprar drogas.

Segundo a vítima, o companheiro havia promovido um quebra-quebra dentro de casa, feito ameaças a ela e tentado tomar seu celular para fazer uma transferência de dinheiro para a própria conta, a fim de comprar drogas. O caso aconteceu na Vila Maringá.