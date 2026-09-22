Na pescaria, a rede é o objeto usado para pegar peixes. Na internet, a rede é uma conexão. Para o jundiaiense Carlos Cazoni, essas redes se encontram. Depois de ter na pesca um hobby contra a depressão e a síndrome do pânico, ele ganhou um barco em um programa de televisão e agora projeta um canal no YouTube para mostrar mais das aventuras nas pescarias.
O pescador amador conta que a paixão pela pesca surgiu em um momento delicado da vida. "Desde criança, minha vida foi marcada por dificuldades e perdas familiares, que deixaram marcas profundas. Ainda muito jovem, precisei enfrentar a perda de pessoas importantes da minha família e, anos depois, acompanhei de perto a luta do meu pai contra o câncer. Foram momentos extremamente difíceis, que fizeram parte da minha formação e que, com o passar do tempo, contribuíram para que eu enfrentasse também problemas emocionais, como depressão e síndrome do pânico."
"Em meio a tudo isso, encontrei na pescaria algo que foi muito além de um simples hobby. Pescar passou a representar para mim um momento de paz, liberdade e reconexão com a vida. Era quando eu conseguia esquecer, ainda que por algumas horas, os problemas, e simplesmente respirar, contemplar a natureza e voltar a acreditar que dias melhores poderiam existir", conta.
Para Carlos, porém, ter um barco próprio era um sonho ainda distante, até que, em uma surpresa da esposa, tudo mudou. "Sem que eu soubesse, ela entrou no site do programa Porta da Esperança, do SBT, e contou a minha história. Falou sobre minha paixão pela pesca, sobre o sonho de ter um barco e, principalmente, sobre toda a trajetória que eu havia enfrentado desde criança. Algum tempo depois, veio uma ligação que parecia inacreditável: a produção do programa havia escolhido a minha história."
Sem saber que ganharia um barco, ele foi convidado a conhecer os estúdios do SBT. Durante o programa que acompanhava, porém, foi chamado para subir ao palco. E, a partir daí, o sonho se concretizou. Carlos recebeu um barco de pesca, com motor, carretinha, cobertura, equipamentos de pesca, acessórios e toda a estrutura necessária.
E agora, depois de realizar esse sonho, nasce outro. "Quero transformar essa conquista em uma nova história através do meu canal de pesca, 'Deu nó na linha'. A proposta é levar para as pessoas não apenas pescarias, mas também histórias, diversão, experiências e muita resenha. Afinal, quem pesca sabe: às vezes o peixe é pequeno, mas a história fica enorme! Quero que o canal seja um espaço para crianças, adultos, famílias e todos aqueles que gostam de natureza, pesca, humor e boas histórias. Teremos pescarias de verdade, momentos inesperados, histórias meio duvidosas — porque toda pescaria tem aquela história que ninguém sabe se aconteceu exatamente daquele jeito — e, principalmente, muitas risadas", conta animado.
Para acompanhar a trajetória de Carlos e as pescarias que virão, acesse: https://www.youtube.com/@Deunonalinha