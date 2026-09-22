Na pescaria, a rede é o objeto usado para pegar peixes. Na internet, a rede é uma conexão. Para o jundiaiense Carlos Cazoni, essas redes se encontram. Depois de ter na pesca um hobby contra a depressão e a síndrome do pânico, ele ganhou um barco em um programa de televisão e agora projeta um canal no YouTube para mostrar mais das aventuras nas pescarias.

O pescador amador conta que a paixão pela pesca surgiu em um momento delicado da vida. "Desde criança, minha vida foi marcada por dificuldades e perdas familiares, que deixaram marcas profundas. Ainda muito jovem, precisei enfrentar a perda de pessoas importantes da minha família e, anos depois, acompanhei de perto a luta do meu pai contra o câncer. Foram momentos extremamente difíceis, que fizeram parte da minha formação e que, com o passar do tempo, contribuíram para que eu enfrentasse também problemas emocionais, como depressão e síndrome do pânico."

"Em meio a tudo isso, encontrei na pescaria algo que foi muito além de um simples hobby. Pescar passou a representar para mim um momento de paz, liberdade e reconexão com a vida. Era quando eu conseguia esquecer, ainda que por algumas horas, os problemas, e simplesmente respirar, contemplar a natureza e voltar a acreditar que dias melhores poderiam existir", conta.