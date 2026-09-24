O motorista que suspeitar de irregularidades na quantidade ou na qualidade do combustível abastecido em São Paulo conta com testes imediatos no próprio posto e canais diretos de fiscalização. O Procon-SP e o Instituto de Pesos e Medidas (Ipem-SP) orientam os consumidores sobre como identificar sinais de fraude nas bombas e acionar os órgãos de defesa.

De acordo com o Procon-SP, os cuidados ao abastecer começam na escolha do posto de combustível. Preços muito abaixo da média do mercado são o primeiro indício de que o consumidor deve ficar atento. Como a margem de lucro por litro no setor é baixa, valores muito inferiores aos praticados na região podem indicar irregularidades na quantidade ou na qualidade do combustível vendido.

Outro cuidado é conferir, no caso do etanol, se a bomba possui o densímetro, equipamento obrigatório instalado na parte superior da bomba, com instruções de leitura. Ele não garante sozinho a qualidade, mas é um indício de que o combustível está dentro das especificações.