A Câmara de Jundiaí aprovou na noite desta terça-feira (22), o Projeto de Lei nº 14.777/2025, do vereador Henrique Parra Parra Filho, que altera o zoneamento da área da Rua Emílio Antonon, 1000, na Chácara Aeroporto. O imóvel, atualmente classificado como Zona de Uso Industrial (ZUI), passará a ser Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM-Urbano), se a proposta for sancionada pelo Executivo. Segundo a justificativa, a área é de propriedade do Centro Paula Souza e abriga atividades da Associação Mata Ciliar há mais de 30 anos, voltadas à conservação ambiental, recuperação da fauna e flora e reabilitação de animais. A área abriga as instituições de ensino e pesquisa.

Aprovação de projetos

A Câmara de Jundiaí aprovou, na sessão de terça-feira (22), os 14 itens da pauta, entre projetos de lei, proposta de emenda à Lei Orgânica e moções. Na área da saúde, foi aprovada a proposta que prevê a divulgação, no site da Prefeitura, das listas de espera por procedimentos na rede municipal. Na educação, os vereadores aprovaram a criação da Rede Municipal de Cursinhos Populares e a garantia de matrícula de irmãos na mesma escola, quando estiverem na mesma etapa ou ciclo. Também foram aprovados projetos sobre cultura, denominação de cinco vias públicas e três moções, incluindo uma sobre a operação da Linha 7-Rubi até Jundiaí. A pauta foi aprovada integralmente pelo Plenário da Câmara na terça-feira (22).