A Câmara de Jundiaí aprovou na noite desta terça-feira (22), o Projeto de Lei nº 14.777/2025, do vereador Henrique Parra Parra Filho, que altera o zoneamento da área da Rua Emílio Antonon, 1000, na Chácara Aeroporto. O imóvel, atualmente classificado como Zona de Uso Industrial (ZUI), passará a ser Zona Especial de Proteção Ambiental (ZEPAM-Urbano), se a proposta for sancionada pelo Executivo. Segundo a justificativa, a área é de propriedade do Centro Paula Souza e abriga atividades da Associação Mata Ciliar há mais de 30 anos, voltadas à conservação ambiental, recuperação da fauna e flora e reabilitação de animais. A área abriga as instituições de ensino e pesquisa.
Aprovação de projetos
A Câmara de Jundiaí aprovou, na sessão de terça-feira (22), os 14 itens da pauta, entre projetos de lei, proposta de emenda à Lei Orgânica e moções. Na área da saúde, foi aprovada a proposta que prevê a divulgação, no site da Prefeitura, das listas de espera por procedimentos na rede municipal. Na educação, os vereadores aprovaram a criação da Rede Municipal de Cursinhos Populares e a garantia de matrícula de irmãos na mesma escola, quando estiverem na mesma etapa ou ciclo. Também foram aprovados projetos sobre cultura, denominação de cinco vias públicas e três moções, incluindo uma sobre a operação da Linha 7-Rubi até Jundiaí. A pauta foi aprovada integralmente pelo Plenário da Câmara na terça-feira (22).
IPTU verde em Louveira
Moradores e empresas de Louveira, que adotaram medidas sustentáveis em imóveis, têm até 30 de setembro para solicitar o desconto do IPTU Verde. Criado em 2015, o programa permite abatimento de até 45% no imposto, conforme a quantidade de ações implantadas. Entre as medidas estão captação ou reuso de água, energia solar ou eólica, telhado verde, calçada com espaço para árvores, compostagem e manutenção de áreas permeáveis ou árvores nativas. O pedido deve ser protocolado na Secretaria de Gestão Ambiental, no Centro, com documentos e fotos que comprovem as medidas. Também é preciso apresentar fotos das medidas instaladas.
Alerta contra golpes
A Prefeitura de Várzea Paulista alerta moradores sobre possíveis golpes relacionados ao programa Minha Casa, Minha Vida. Segundo o município, pessoas podem estar sendo abordadas com falsas promessas de cadastro, contemplação ou facilidades para conseguir uma unidade habitacional. A orientação é não fornecer documentos, dados pessoais ou realizar pagamentos a terceiros. Em caso de dúvida, o morador deve procurar os canais oficiais da Prefeitura e confirmar diretamente as informações sobre o programa. A administração reforça que qualquer cobrança ou abordagem suspeita deve ser comunicada às autoridades competentes.
Simulador de urna eletrônica
O simulador de votação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já ultrapassou 205 mil acessos e recebeu melhorias para as Eleições 2026. A ferramenta é gratuita e pode ser usada pela internet por qualquer pessoa que queira treinar antes da votação. Não é necessário cadastro ou participação presencial. O sistema reproduz a experiência da urna e permite escolher o turno e votar em candidatos e partidos fictícios. É possível simular votos em branco, corrigir escolhas e repetir o treinamento quantas vezes quiser. A ferramenta também oferece áudio para facilitar o uso por pessoas com deficiência visual.