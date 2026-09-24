O próximo governador de São Paulo terá uma lista de cobranças a receber da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). O Parlamento Regional Intermunicipal já trabalha na elaboração de uma carta-compromisso com reivindicações dos municípios e pretende transformar demandas regionais em compromissos a serem assumidos pelo futuro governo estadual.
Criado em 2025, o Parlamento Regional Intermunicipal reúne os presidentes das Câmaras de Jundiaí, Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinu, Louveira, Várzea Paulista e Itatiba. A iniciativa busca articular os Legislativos em torno de demandas que ultrapassam os limites de cada município e dependem de ações conjuntas ou de investimentos dos governos estadual e federal.
A pauta preliminar reúne principalmente saúde, mobilidade urbana, educação e infraestrutura. Entre os temas estão a reorganização do atendimento dos hospitais São Vicente e Regional, a criação de uma nova concessão de transporte intermunicipal, a ampliação de vagas de ensino médio no período noturno, investimentos em corredores viários e contrapartidas relacionadas ao Trem Intercidades (TIC) e ao Trem Intermetropolitano (TIM).
Presidente da Câmara de Jundiaí, Edicarlos Vieira (União), afirma que a cidade deve apresentar ao Estado uma agenda objetiva, concentrada em três áreas. “Jundiaí precisa apresentar ao Estado uma agenda objetiva, com três prioridades muito claras: mobilidade e transporte regional, saúde e infraestrutura para o desenvolvimento econômico.”
Na avaliação do vereador, o transporte precisa ser tratado como uma política regional. Ele defende linhas intermunicipais de qualidade, tarifas mais acessíveis e integração com os sistemas municipais. “As pessoas moram em uma cidade, trabalham em outra, estudam em uma terceira e precisam ter mobilidade para circular pela região”, afirma.
Transporte e ferrovias
O presidente do Parlamento Regional Intermunicipal e da Câmara de Itatiba, David Bueno (Solidariedade), aponta como uma das principais reivindicações a criação de uma nova concessão de ônibus que atenda de maneira integrada os oito municípios que integram o Parlamento. Segundo ele, a proposta já foi apresentada ao governador Tarcísio de Freitas e uma reunião com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) está sendo articulada.
Para Edicarlos, também é necessário avançar na integração tarifária e operacional entre os sistemas municipais e intermunicipais. “O usuário precisa enxergar o transporte como um único sistema, independentemente de quem seja o responsável pela operação daquela linha”, diz.
Em relação ao TIC e ao TIM, os representantes defendem contrapartidas estaduais. Entre as medidas citadas por David estão bolsões de estacionamento e infraestrutura para embarque e integração modal. Edicarlos acrescenta a necessidade de investimentos em mobilidade, infraestrutura viária, acessibilidade, segurança e ordenamento urbano nas áreas próximas às estações e nos corredores de acesso.. David cita ainda a necessidade de ampliação da ligação entre Jundiaí e Itupeva e melhorias em outras rodovias que conectam os municípios metropolitanos.
Saúde regional
Na saúde, a proposta apresentada pelo Parlamento é rever a abrangência dos hospitais São Vicente e Regional, que, segundo David, atualmente recebem pacientes de 49 cidades. A intenção é reduzir a área de cobertura para diminuir a sobrecarga e ampliar a capacidade de atendimento à população regional.
Edicarlos também defende o fortalecimento da rede e afirma que Jundiaí não deve arcar sozinha com uma demanda que ultrapassa os limites do município. “Se Jundiaí presta atendimento regional, o financiamento e o planejamento também precisam ser regionais”, afirma. O vereador defende ainda a construção de um novo hospital de alta complexidade para atender Jundiaí e região. David menciona, entre os compromissos que gostaria de ver assumidos pelo próximo governador, o apoio à implantação de um novo hospital na região.
Além das demandas tradicionais
A carta deverá receber também reivindicações dos prefeitos dos municípios. Segurança pública, habitação, saneamento e infraestrutura estão entre os temas que poderão ser incorporados ao documento.
A OAB de Jundiaí, por sua vez, propõe ampliar a discussão. Para o advogado Thiago Munhoz Agostinho, da área de Relações Institucionais da 33ª Subseção da OAB de Jundiaí, uma carta para os próximos quatro anos precisa considerar transformações que já estão em curso.
A entidade aponta quatro frentes: uso de inteligência artificial no serviço público, cibersegurança e proteção dos dados dos cidadãos, planejamento urbano diante da possibilidade de instalação de estruturas como data centers e preparação para a mobilidade elétrica e aérea avançada. “A contribuição da 33ª Subseção da OAB de Jundiaí é justamente esta: ajudar a região a se preparar para os próximos desafios”, afirma Agostinho.
Entre as propostas da entidade estão uma política estadual de transição digital, com regras para o uso de inteligência artificial pela administração pública e proteção dos dados, e um plano regional de investimentos em infraestrutura, contemplando segurança hídrica e energética, infraestrutura digital e novas formas de mobilidade.
Carta para cobrar
Para Edicarlos, a carta não deve se limitar a uma manifestação política. “Não queremos uma carta apenas para fotografia ou uma lista de promessas de campanha.” Na avaliação dele, os compromissos precisam ter prazo, recursos e responsáveis definidos para que possam ser acompanhados depois da eleição. David também defende que as demandas sejam consolidadas a partir das necessidades dos municípios. A próxima reunião do Parlamento Regional Intermunicipal está marcada para 19 de outubro, às 9h, na Câmara Municipal de Várzea Paulista, quando a discussão deverá avançar.