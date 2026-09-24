O próximo governador de São Paulo terá uma lista de cobranças a receber da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). O Parlamento Regional Intermunicipal já trabalha na elaboração de uma carta-compromisso com reivindicações dos municípios e pretende transformar demandas regionais em compromissos a serem assumidos pelo futuro governo estadual.



Criado em 2025, o Parlamento Regional Intermunicipal reúne os presidentes das Câmaras de Jundiaí, Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinu, Louveira, Várzea Paulista e Itatiba. A iniciativa busca articular os Legislativos em torno de demandas que ultrapassam os limites de cada município e dependem de ações conjuntas ou de investimentos dos governos estadual e federal.

A pauta preliminar reúne principalmente saúde, mobilidade urbana, educação e infraestrutura. Entre os temas estão a reorganização do atendimento dos hospitais São Vicente e Regional, a criação de uma nova concessão de transporte intermunicipal, a ampliação de vagas de ensino médio no período noturno, investimentos em corredores viários e contrapartidas relacionadas ao Trem Intercidades (TIC) e ao Trem Intermetropolitano (TIM).

Presidente da Câmara de Jundiaí, Edicarlos Vieira (União), afirma que a cidade deve apresentar ao Estado uma agenda objetiva, concentrada em três áreas. “Jundiaí precisa apresentar ao Estado uma agenda objetiva, com três prioridades muito claras: mobilidade e transporte regional, saúde e infraestrutura para o desenvolvimento econômico.”