Itupeva recebe, no dia 1º de novembro, a primeira edição da Corrida Pela Vida – Outubro Rosa e Novembro Azul. O evento reúne esporte, atividade física e conscientização em torno das campanhas de prevenção e cuidados com a saúde que marcam os meses de outubro e novembro.
A largada será às 7h, no Parque da Cidade, com opções de corrida e caminhada, ambas com percurso de 5 quilômetros. A iniciativa é organizada pela Raveli Sports, com apoio da Prefeitura de Itupeva.
As inscrições e o regulamento completo estão disponíveis no site da Raveli Sportsestão e podem ser realizadas até o dia 20 de outubro, ou enquanto houver vagas no site da Raveli Sports.
Valores diferenciados para moradores
No primeiro lote, moradores de Itupeva têm valor diferenciado na inscrição, de R$ 85. Para o público geral, o valor é de R$ 99,90.
O kit destinado aos participantes da corrida inclui chip, número de peito, camiseta, medalha, água e fruta. Já para quem participar da caminhada, o kit contará com número de peito, camiseta, medalha, água e fruta.
A retirada dos kits poderá ser feita no sábado, 31 de outubro, das 10h às 18h, no Portão 6 do Parque da Cidade. Também haverá a opção de retirada no dia da prova, entre 5h30 e 6h30, no local da largada.
Para retirar o kit, será necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de pagamento.
Evento terá premiação
A competição também contará com premiação na classificação geral dos 5 km. Os cinco primeiros colocados nas categorias masculina e feminina receberão premiação em dinheiro, com valores entre R$ 500 e R$ 100, além de troféus para os três primeiros colocados de cada faixa etária.
Também serão premiadas as três maiores equipes inscritas na prova.