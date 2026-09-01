Itupeva recebe, no dia 1º de novembro, a primeira edição da Corrida Pela Vida – Outubro Rosa e Novembro Azul. O evento reúne esporte, atividade física e conscientização em torno das campanhas de prevenção e cuidados com a saúde que marcam os meses de outubro e novembro.

A largada será às 7h, no Parque da Cidade, com opções de corrida e caminhada, ambas com percurso de 5 quilômetros. A iniciativa é organizada pela Raveli Sports, com apoio da Prefeitura de Itupeva.

As inscrições e o regulamento completo estão disponíveis no site da Raveli Sportsestão e podem ser realizadas até o dia 20 de outubro, ou enquanto houver vagas no site da Raveli Sports.