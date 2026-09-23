O Sesc Jundiaí promove nesta quinta-feira (24), às 19h, a palestra “Como ser um educador antirracista”, com a escritora, professora e pesquisadora Dra. Bárbara Carine Soares Pinheiro. O encontro será realizado no Ginásio do Sesc, com entrada gratuita e tradução simultânea em Libras.

Durante a atividade, a palestrante abordará conceitos relacionados ao letramento racial no ambiente escolar, como racismo estrutural e branquitude, além de discutir a aplicação das Leis 10.639 e 11.645 nas redes de ensino.

Bárbara Carine também compartilhará experiências da Escola Maria Felipa, instituição afro-brasileira da qual é idealizadora, sócia e consultora pedagógica. A discussão incluirá a superação de estereótipos relacionados às populações negra e indígena e a construção de projetos pedagógicos pluriversais e emancipatórios.