O Sesc Jundiaí promove nesta quinta-feira (24), às 19h, a palestra “Como ser um educador antirracista”, com a escritora, professora e pesquisadora Dra. Bárbara Carine Soares Pinheiro. O encontro será realizado no Ginásio do Sesc, com entrada gratuita e tradução simultânea em Libras.
Durante a atividade, a palestrante abordará conceitos relacionados ao letramento racial no ambiente escolar, como racismo estrutural e branquitude, além de discutir a aplicação das Leis 10.639 e 11.645 nas redes de ensino.
Bárbara Carine também compartilhará experiências da Escola Maria Felipa, instituição afro-brasileira da qual é idealizadora, sócia e consultora pedagógica. A discussão incluirá a superação de estereótipos relacionados às populações negra e indígena e a construção de projetos pedagógicos pluriversais e emancipatórios.
A palestra terá 120 minutos de duração e classificação indicativa para pessoas a partir de 12 anos. Os ingressos gratuitos serão distribuídos na Loja Sesc, com uma hora de antecedência, a partir das 18h.
Sobre a palestrante
Bárbara Carine é professora adjunta do Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia (UFBA), escritora, palestrante e influenciadora. É formada em Química e Filosofia pela UFBA, com mestrado e doutorado em Ensino de Química pela UFBA/UEFS e pós-doutorado pela Cátedra de Educação Básica do Instituto de Estudos Avançados da USP (IEA/USP).
Ela também é autora do livro Como ser um educador antirracista, vencedor do Prêmio Jabuti 2024, na categoria Educação.