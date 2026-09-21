Um acidente envolvendo uma carreta e três carros deixou 13 vítimas na tarde desta segunda-feira (21), no km 61 da Rodovia dos Bandeirantes em Jundiaí. Segundo a Motiva AutoBAn, o Centro de Controle Operacional foi acionado às 16h06 para atender à ocorrência. Equipes da concessionária foram mobilizadas para o local.

Ao todo, 13 vítimas foram contabilizadas. Segundo informações sete tiveram ferimentos leves, duas foram classificadas como moderadas e uma está em estado grave. A concessionária ainda não detalhou a situação das demais vítimas.

Por causa do acidente, as faixas 1 e 2, no lado esquerdo da rodovia, permanecem interditadas. O tráfego segue pelas faixas 3 e 4, à direita. O acidente provoca cerca de 2 quilômetros de congestionamento no trecho.