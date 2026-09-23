Moradores de Várzea Paulista com 18 anos ou mais podem se inscrever em um curso presencial e gratuito de polimento automotivo. As inscrições devem ser realizadas até o dia 2 de outubro, presencialmente, na sala do Sebrae do Facilita localizado na Rua João Póvoa, 97, Jardim do Lar.
É necessário apresentar RG e comprovante de residência em Várzea Paulista. Os interessados devem ter 18 anos ou mais e Ensino Fundamental completo. O atendimento para inscrições ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, até 2 de outubro.
A capacitação é promovida por meio da parceria entre a Unidade Gestora Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Fazenda e o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).
O curso terá 40 horas de duração, com aulas de segunda a sexta-feira, entre os dias 5 e 28 de outubro, na Carreta do Senai, instalada no Várzea Paulista Shopping. Serão oferecidas duas turmas, uma no período da tarde e outra à noite, com 16 vagas por turma.
Durante a formação, os participantes aprenderão técnicas de polimento automotivo, incluindo identificação dos tipos de polimento de acordo com tintas, vernizes e texturas, nivelamento de superfícies, lavagem ecológica, polimento em repintura, descontaminação de pintura e polimento técnico com ceras, selantes e vitrificadores. Também serão abordadas técnicas de limpeza e acabamento.