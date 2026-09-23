Moradores de Várzea Paulista com 18 anos ou mais podem se inscrever em um curso presencial e gratuito de polimento automotivo. As inscrições devem ser realizadas até o dia 2 de outubro, presencialmente, na sala do Sebrae do Facilita localizado na Rua João Póvoa, 97, Jardim do Lar.

É necessário apresentar RG e comprovante de residência em Várzea Paulista. Os interessados devem ter 18 anos ou mais e Ensino Fundamental completo. O atendimento para inscrições ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, até 2 de outubro.

A capacitação é promovida por meio da parceria entre a Unidade Gestora Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Fazenda e o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).