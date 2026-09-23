O tradicional Concurso Miss CCI de Itupeva está de volta e já recebe inscrições para a edição de 2026. As interessadas devem realizar o cadastro até o dia 30 de setembro, diretamente na recepção do Centro de Convivência do Idoso (CCI).

O concurso será realizado no dia 14 de novembro de 2026, às 19h, no próprio CCI. A programação promete uma noite de celebração, beleza, simpatia e valorização da melhor idade.

A competição foi retomada em dezembro de 2025, após oito anos sem ser realizada. Na ocasião, Vânia Celi de Oliveira Tapxure foi coroada Rainha do CCI. Angeli Terezinha Chagas Bezerra foi eleita Princesa, enquanto Eni Dias Molina recebeu o título de Miss Simpatia e Nadir Aparecida de Oliveira Passeran foi escolhida Miss Vinhateira.