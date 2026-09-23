23 de setembro de 2026
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Itupeva promove 2º Feirão do Emprego com vagas no sábado (26)

Por Redação | Prefeitura de Itupeva
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Itupeva
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Para facilitar o acesso ao evento, a Prefeitura disponibilizará transporte gratuito até o Parque da Cidade, com saídas dos bairros Nova Monte Serrat, Tarsila do Amaral e Parque das Hortênsias
Para facilitar o acesso ao evento, a Prefeitura disponibilizará transporte gratuito até o Parque da Cidade, com saídas dos bairros Nova Monte Serrat, Tarsila do Amaral e Parque das Hortênsias

A Prefeitura de Itupeva realiza, no dia 26 de setembro, sábado, o 2º Feirão do Emprego, com centenas de oportunidades de trabalho para quem busca uma colocação ou recolocação no mercado. O evento será realizado das 9h às 14h, no Parque da Cidade.

A iniciativa pretende aproximar trabalhadores e empresas, possibilitando que os candidatos participem de entrevistas durante o evento e, dependendo do processo seletivo, sejam contratados pelas empresas participantes.

Entre as vagas disponíveis estão oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). A participação de empresas de diferentes segmentos também ampliam as possibilidades para profissionais com diferentes níveis de experiência e perfis.

A orientação é que os interessados compareçam preparados para conversar com os recrutadores e participar das entrevistas. Os requisitos, condições e demais etapas dos processos seletivos serão definidos por cada empresa participante.

Para facilitar o acesso ao evento, a Prefeitura disponibilizará transporte gratuito até o Parque da Cidade, com saídas dos bairros Nova Monte Serrat, Tarsila do Amaral e Parque das Hortênsias.

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