A Prefeitura de Itupeva realiza, no dia 26 de setembro, sábado, o 2º Feirão do Emprego, com centenas de oportunidades de trabalho para quem busca uma colocação ou recolocação no mercado. O evento será realizado das 9h às 14h, no Parque da Cidade.
A iniciativa pretende aproximar trabalhadores e empresas, possibilitando que os candidatos participem de entrevistas durante o evento e, dependendo do processo seletivo, sejam contratados pelas empresas participantes.
Entre as vagas disponíveis estão oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). A participação de empresas de diferentes segmentos também ampliam as possibilidades para profissionais com diferentes níveis de experiência e perfis.
A orientação é que os interessados compareçam preparados para conversar com os recrutadores e participar das entrevistas. Os requisitos, condições e demais etapas dos processos seletivos serão definidos por cada empresa participante.
Para facilitar o acesso ao evento, a Prefeitura disponibilizará transporte gratuito até o Parque da Cidade, com saídas dos bairros Nova Monte Serrat, Tarsila do Amaral e Parque das Hortênsias.