A Prefeitura de Itupeva realiza, no dia 26 de setembro, sábado, o 2º Feirão do Emprego, com centenas de oportunidades de trabalho para quem busca uma colocação ou recolocação no mercado. O evento será realizado das 9h às 14h, no Parque da Cidade.

A iniciativa pretende aproximar trabalhadores e empresas, possibilitando que os candidatos participem de entrevistas durante o evento e, dependendo do processo seletivo, sejam contratados pelas empresas participantes.

Entre as vagas disponíveis estão oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). A participação de empresas de diferentes segmentos também ampliam as possibilidades para profissionais com diferentes níveis de experiência e perfis.