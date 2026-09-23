23 de setembro de 2026
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EM JUNDIAÍ

Coletor de lixo morre após cair do caminhão e ser atropelado

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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JORNAL DE JUNDIAÍ / ILUSTRAÇÃO
Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros estiveram no local
Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros estiveram no local

Um coletor de lixo morreu na manhã desta quarta-feira (23) após ser atropelado por um caminhão durante uma manobra no bairro das Roseira, em Jundiaí.

Segundo a Polícia Militar, o trabalhador estava no veículo quando caiu durante a manobra realizada pelo caminhão. Na sequência, um dos pneus passou sobre o tórax da vítima.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estiveram no local. Apesar dos esforços das equipes de resgate, a morte foi constatada posteriormente.

A área foi preservada pela PM para o trabalho da Perícia Criminal.

A Polícia Civil também foi acionada e deverá investigar as circunstâncias do acidente.

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