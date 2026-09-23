O Espaço Expressa recebe, nos fins de semana dos dias 10 e 11 e 17 e 18 de outubro, a quarta edição da Oktober Polo Jundiaí. Com apoio da prefeitura, o evento contará com a participação do Jundiaí Feito à Mão e das Rotas Turísticas, dando espaço para artesãos, produtores e empreendedores locais apresentarem ao público produtos, experiências e atrativos da cidade. A programação será realizada aos sábados, das 11h às 22h, e aos domingos, das 11h às 21h, com entrada gratuita.

Realizada pela primeira vez no Espaço Expressa, a Oktober Polo terá entrada gratuita e programação para toda a família. A proposta é reunir gastronomia, música e cultura, ao mesmo tempo em que fortalece a produção local e divulga Jundiaí como destino turístico.

O Jundiaí Feito à Mão estará presente com artesãos da cidade, ampliando a visibilidade e as oportunidades de comercialização dos produtos. Já as Rotas Turísticas terão espaço para apresentar os diferentes roteiros e experiências oferecidos no município, aproximando moradores e visitantes dos atrativos de Jundiaí.