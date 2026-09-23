O Espaço Expressa recebe, nos fins de semana dos dias 10 e 11 e 17 e 18 de outubro, a quarta edição da Oktober Polo Jundiaí. Com apoio da prefeitura, o evento contará com a participação do Jundiaí Feito à Mão e das Rotas Turísticas, dando espaço para artesãos, produtores e empreendedores locais apresentarem ao público produtos, experiências e atrativos da cidade. A programação será realizada aos sábados, das 11h às 22h, e aos domingos, das 11h às 21h, com entrada gratuita.
Realizada pela primeira vez no Espaço Expressa, a Oktober Polo terá entrada gratuita e programação para toda a família. A proposta é reunir gastronomia, música e cultura, ao mesmo tempo em que fortalece a produção local e divulga Jundiaí como destino turístico.
O Jundiaí Feito à Mão estará presente com artesãos da cidade, ampliando a visibilidade e as oportunidades de comercialização dos produtos. Já as Rotas Turísticas terão espaço para apresentar os diferentes roteiros e experiências oferecidos no município, aproximando moradores e visitantes dos atrativos de Jundiaí.
A programação contará ainda com 14 cervejarias, mais de 80 torneiras e mais de 50 estilos de cerveja, incluindo opções sem álcool e sem glúten. Na gastronomia, serão mais de 20 expositores, com opções variadas e pratos inspirados na culinária alemã.
Mais de 20 atrações musicais locais passarão pelos dois palcos do evento. A Oktober Polo é realizada pela Rota da Cerveja Artesanal de Jundiaí, com organização do Polo Cervejeiro de Jundiaí e Região e apoio do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e da Prefeitura de Jundiaí.
A programação tem classificação livre e a entrada é gratuita. Para quem for de carro, haverá estacionamento solidário, mediante a doação de 1 kg de alimento por veículo, sujeito à disponibilidade.
Serviço: Oktober Polo Jundiaí 2026
10 e 11 / 17 e 18 de outubro
Espaço Expressa – avenida União dos Ferroviários, 1760
Sábados das 11h às 22h e domingos das 11h às 21h
Entrada gratuita / Pet friendly / Classificação livre