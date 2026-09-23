A Defesa Civil de Itupeva está em novo endereço. O atendimento, que anteriormente era realizado no Agiliza, na avenida Itália, passa a funcionar na Base do Corpo de Bombeiros de Itupeva, localizada na rua João Sábio Gonçalves, 152, Jardim Ana Luiza.
A mudança tem como objetivo maior integração entre as equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, aproximando os serviços e contribuindo para mais agilidade na atuação em situações que envolvam prevenção, atendimento a ocorrências, resgate e salvamento.
A integração entre os órgãos permite uma atuação mais articulada diante de situações de emergência, fortalecendo a capacidade de resposta do município e garantindo maior proximidade entre os profissionais que atuam diretamente na proteção e no atendimento à população.
Atuação da Defesa Civil
A Defesa Civil exerce um papel fundamental na prevenção e na resposta a situações que possam oferecer riscos à população. O trabalho envolve a coordenação e a operação do Sistema Municipal de Defesa Civil e também a prevenção e a minimização dos impactos causados por desastres naturais ou provocados pelo homem, além do atendimento e assistência às populações eventualmente atingidas.
Entre as ações desenvolvidas estão atividades de monitoramento, alerta e alarme, com o objetivo de contribuir para a prevenção de desastres e para uma resposta mais eficiente diante de situações de emergência.
A Defesa Civil também mantém articulação com órgãos estaduais e federais e participa de ações de apoio mútuo com outros municípios, fortalecendo a atuação integrada em situações que exigem mobilização conjunta.