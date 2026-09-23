A Defesa Civil de Itupeva está em novo endereço. O atendimento, que anteriormente era realizado no Agiliza, na avenida Itália, passa a funcionar na Base do Corpo de Bombeiros de Itupeva, localizada na rua João Sábio Gonçalves, 152, Jardim Ana Luiza.

A mudança tem como objetivo maior integração entre as equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, aproximando os serviços e contribuindo para mais agilidade na atuação em situações que envolvam prevenção, atendimento a ocorrências, resgate e salvamento.

A integração entre os órgãos permite uma atuação mais articulada diante de situações de emergência, fortalecendo a capacidade de resposta do município e garantindo maior proximidade entre os profissionais que atuam diretamente na proteção e no atendimento à população.

Atuação da Defesa Civil