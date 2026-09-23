23 de setembro de 2026
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JUNDIAÍ

Heitor Freddo lança primeiro romance na Feira Literária

Por Giulianna Mazzali |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
O livro marca a estreia na ficção do apresentador da Band Campinas e da Rádio Bandeirantes
O livro marca a estreia na ficção do apresentador da Band Campinas e da Rádio Bandeirantes

O jornalista Heitor Freddo lança seu primeiro romance, “Harmonia: 9,9 — Uma História de Amor no Maior Espetáculo da Terra”, durante a Feira Literária de Jundiaí, realizada entre os dias 24 e 27 de setembro. Publicado pela A_Risca Editorial, o livro marca a estreia na ficção do apresentador da Band Campinas e da Rádio Bandeirantes.

Ambientada no Rio de Janeiro atual, a história acompanha o reencontro de Candinho e Babi, um casal de ex-namorados ligado ao universo do carnaval. Ele é compositor, enquanto ela é musa de uma escola de samba e começa a ganhar projeção pública. Babi também vive um relacionamento com Salvatore, herdeiro do jogo do bicho que tenta se estabelecer como empresário do setor de apostas.

A narrativa é construída em primeira pessoa a partir das perspectivas dos protagonistas, que apresentam diferentes versões dos acontecimentos. A preparação para um desfile na Marquês de Sapucaí serve como cenário para o desenvolvimento da trama e para os conflitos envolvendo os relacionamentos e as escolhas dos personagens.

Natural da área de comunicação, Freddo iniciou a carreira como repórter aos 15 anos, no Time Forte do Esporte, em Jundiaí, e se formou em Jornalismo pela PUC-Campinas. Ao longo da trajetória profissional, passou pela Rede Record e pela RF TV e atualmente integra o Grupo Bandeirantes de Comunicação.

Freddo apresenta o Brasil Urgente, na Band Campinas, e o Manhã Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes Campinas. “Harmonia: 9,9” é sua primeira obra de ficção e tem como um dos principais elementos narrativos o cotidiano das escolas de samba e a preparação para o carnaval do Rio de Janeiro.

SERVIÇO

Lançamento do livro “Harmonia: 9,9 — Uma História de Amor no Maior Espetáculo 

da Terra”

  • Autor: Heitor Freddo
  • Data: 26 de setembro
  • Horário: 18h
  • Local: Espaço Expressa — Feira Literária de Jundiaí

Avenida União dos Ferroviários, 1.760 — Ponte de Campinas, Jundiaí - SP (antigo Complexo Fepasa)

  • Entrada gratuita

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