A Companhia de Teatro de Jundiaí voltará à Fábrica das Infâncias Japy com o espetáculo que tem encantado o público: “Oiró – ou o Fantástico Mito de Uma Terra Sem Memória”. A apresentação acontecerá no domingo, dia 27 de setembro, às 10h30, e é imperdível para toda a família.

A peça une diversão e aprendizado de forma leve e envolvente. Durante a apresentação, são transmitidos valores de preservação do meio ambiente e a valorização da memória e da identidade cultural. A relação com esses temas também tem sido percebida durante as exibições, segundo a diretora Ellen Navarro. “O público tem se deixado permear também por suas próprias memórias, suscitadas pela nossa história”, afirma.

O espetáculo conecta diferentes gerações: permite que as crianças se reconheçam nas histórias e leva os adultos a refletir sobre suas memórias.