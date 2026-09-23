A Companhia de Teatro de Jundiaí voltará à Fábrica das Infâncias Japy com o espetáculo que tem encantado o público: “Oiró – ou o Fantástico Mito de Uma Terra Sem Memória”. A apresentação acontecerá no domingo, dia 27 de setembro, às 10h30, e é imperdível para toda a família.
A peça une diversão e aprendizado de forma leve e envolvente. Durante a apresentação, são transmitidos valores de preservação do meio ambiente e a valorização da memória e da identidade cultural. A relação com esses temas também tem sido percebida durante as exibições, segundo a diretora Ellen Navarro. “O público tem se deixado permear também por suas próprias memórias, suscitadas pela nossa história”, afirma.
O espetáculo conecta diferentes gerações: permite que as crianças se reconheçam nas histórias e leva os adultos a refletir sobre suas memórias.
A Companhia de Teatro de Jundiaí é um corpo artístico ligado à Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), criado em 2010 a fim de promover a oferta cultural nos eventos gratuitos promovidos pela prefeitura, além de valorizar a produção e o trabalho artísticos no município.
Sinopse
Vitupério, outrora uma montanha viva, transformou-se em vale após séculos de exploração. Seus habitantes, reduzidos à própria utilidade, perderam nomes, histórias e raízes. Entre cantos, coros e muita diversão, um grupo de remeiros conduz o público por essa fábula marcada pelo humor popular, pela crítica social e por imagens poéticas que atravessam o real e o fantástico
Serviço
“Oiró – O Fantástico Mito de Uma Terra Sem Memória”, da Companhia de Teatro de Jundiaí
Data: domingo, 27 de setembro
Horários: das 10h30 às 11h30
Local: Fábrica das Infâncias Japy (rua Lacerda Franco, 175 – Vila Arens)
Evento gratuito