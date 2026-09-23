A Polícia Civil de São Paulo realiza nesta quarta-feira (23) uma operação contra um grupo criminoso investigado por estelionato digital por meio do golpe do “falso leilão”. Em ação integrada com a Polícia Civil do Ceará, os policiais cumprem 24 mandados de busca e apreensão e sete de prisão expedidos pela Justiça.

Em São Paulo, equipes do Grupo Armado de Repressão a Roubos (Garra), do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), cumprem os mandados de busca e apreensão e de prisão na zona Leste da Capital. Diligências também são realizadas nas cidades de Cajamar e Rio Grande da Serra, na Região Metropolitana, e em Campinas, no interior.

O delegado Tom Blumer, do Garra, está coordenando a ação no estado paulista e destacou a importância da integração interestadual entre as polícias para combater a atuação da criminalidade organizada. “Essa é mais uma operação que mostra que não há fronteira para a Polícia Civil quando o assunto é reprimir crimes que afetam a população”, afirmou.

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