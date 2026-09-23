Um homem com antecedentes criminais por tráfico de drogas e lei Maria da Penha foi preso por guardas municipais do Apoio Tático, nesta terça-feira (22), na Vila Nambi, em Jundiaí, por adulteração de sinal identificador de veículo automotor de uma motocicleta.
Os GMs Zarantonello, Fialho, H. Melo e Renan faziam patrulhamento pela região quando desconfiaram de um homem que conduzia uma motocicleta sem placa. Ao iniciarem uma manobra de retorno para realizar a abordagem, os agentes perceberam que o condutor acelerou e fugiu.
Durante as buscas, os guardas localizaram o suspeito já em uma calçada, conversando com duas pessoas. A motocicleta estava escondida entre dois carros.
O homem foi abordado e contou aos GMs que havia comprado a moto de um amigo do bairro por R$ 1 mil, acreditando que o veículo fosse proveniente de leilão.
No entanto, ele não apresentou qualquer documento que comprovasse a compra. Além disso, a numeração de identificação da motocicleta estava raspada.
Ainda durante a abordagem, os agentes constataram que o homem já possuía antecedentes criminais.
Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde a prisão em flagrante foi determinada.
A motocicleta será submetida à perícia e, caso seja constatada origem criminosa, o homem também poderá responder por receptação.