A tecnologia e a inteligência policial estão ampliando a capacidade de atuação da Guarda Municipal de Jundiaí. Somente em agosto, o sistema de videomonitoramento contribuiu para a localização de 21 pessoas procuradas pela Justiça, por meio de recursos como reconhecimento facial e identificação de placas de veículos (OCR).
As ferramentas permitem que as equipes identifiquem situações de forma mais rápida e direcionem a atuação dos agentes em campo. As câmeras estão instaladas nas torres inteligentes do Projeto Sentinela e em outros pontos estratégicos da cidade, integradas ao sistema de monitoramento que funciona 24 horas por dia.
O investimento em tecnologia fortalece o trabalho preventivo e operacional da Guarda Municipal e amplia a capacidade de resposta às ocorrências. “A segurança pública em Jundiaí é construída com integração, dados, estratégia e a presença de nossos agentes de segurança. O trabalho da GMJ alia preparo técnico, inteligência operacional e proximidade com o cidadão”, diz o secretário municipal de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo.
As torres do Projeto Sentinela são equipadas com câmeras de monitoramento 24 horas, sistema de reconhecimento facial, highlight e comunicação direta com a Guarda Municipal. A população pode acionar a corporação através de um botão de alerta. Além disso, um alto-falante integrado permite alertas em caso de irregularidades no local, reforçando a segurança mesmo na ausência de viaturas nas proximidades.
Há um ano, a Prefeitura de Jundiaí aderiu ao programa Muralha Paulista, do Governo do Estado de São Paulo, para que as câmeras de reconhecimento facial instaladas no município possam identificar indivíduos que cometeram crimes ou estão com mandados de prisão emitidos pela Justiça. O Muralha Paulista é um integrador e fornece as informações necessárias para o sucesso da identificação por reconhecimento facial de suspeitos (de todos os estados brasileiros) feita em Jundiaí.
50 novos GMs
Em breve, a GMJ terá o reforço de efetivo de 50 novos guardas, que estão fazendo o curso de capacitação no Centro Integrado de Emergência e Segurança de Jundiaí (Cies), com aulas teóricas e práticas. Os novos agentes foram aprovados em concurso público e, após a conclusão da formação, irão ampliar a capacidade de atuação e presença da Corporação nos bairros. Desde os primeiros dias de 2026, a GMJ conta com 30 novas viaturas patrulhando o município.
O modelo de gestão implementado pela prefeitura aposta na inteligência territorial, valorização profissional, investimentos em tecnologia e forte articulação interinstitucional com as polícias estaduais, Ministério Público e Poder Judiciário. “Segurança pública eficiente é aquela que entrega resultados sem abrir mão da legalidade, da transparência e do compromisso com a vida”, completou o secretário Guilherme Balbino Rigo.