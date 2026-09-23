Há um ano, a Prefeitura de Jundiaí aderiu ao programa Muralha Paulista, do Governo do Estado de São Paulo, para que as câmeras de reconhecimento facial instaladas no município possam identificar indivíduos que cometeram crimes ou estão com mandados de prisão emitidos pela Justiça. O Muralha Paulista é um integrador e fornece as informações necessárias para o sucesso da identificação por reconhecimento facial de suspeitos (de todos os estados brasileiros) feita em Jundiaí.

50 novos GMs

Em breve, a GMJ terá o reforço de efetivo de 50 novos guardas, que estão fazendo o curso de capacitação no Centro Integrado de Emergência e Segurança de Jundiaí (Cies), com aulas teóricas e práticas. Os novos agentes foram aprovados em concurso público e, após a conclusão da formação, irão ampliar a capacidade de atuação e presença da Corporação nos bairros. Desde os primeiros dias de 2026, a GMJ conta com 30 novas viaturas patrulhando o município.

O modelo de gestão implementado pela prefeitura aposta na inteligência territorial, valorização profissional, investimentos em tecnologia e forte articulação interinstitucional com as polícias estaduais, Ministério Público e Poder Judiciário. “Segurança pública eficiente é aquela que entrega resultados sem abrir mão da legalidade, da transparência e do compromisso com a vida”, completou o secretário Guilherme Balbino Rigo.