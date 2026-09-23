Policiais militares flagraram, no final da noite desta terça-feira (22), o momento em que um homem tentava furtar um veículo no bairro Vila Arens, em Jundiaí. Ele foi preso. Durante a abordagem, os policiais descobriram também que o suspeito já havia tentado furtar outros dois carros na mesma região.

Durante patrulhamento preventivo, os policiais da 1ª Cia do 49º Batalhão perceberam um homem debruçado sobre um veículo estacionado na rua. Ao notar a aproximação da viatura, ele dispensou um objeto no chão e tentou se afastar, sendo contido logo em seguida.

Logo depois, os policiais constataram que o homem havia dispensado um molho de chaves e uma tesoura. O veículo estava com uma das portas abertas.