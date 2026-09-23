A quantidade de resíduos produzidos pelas cidades é um desafio que envolve poder público, empresas e população. Além de garantir a destinação adequada do que é descartado, os municípios precisam ampliar a reciclagem e buscar formas de reduzir o desperdício e reaproveitar materiais. A chamada economia circular propõe justamente uma mudança nesse modelo, com maior aproveitamento dos produtos e materiais e menor volume de descarte. Para isso, são necessárias ações que envolvam empresas, consumidores e políticas públicas.

Na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), o tema também está relacionado ao desenvolvimento econômico. A cadeia da reciclagem e do reaproveitamento pode movimentar empresas, estimular novos serviços e gerar oportunidades de trabalho, ao mesmo tempo em que contribui para a redução dos resíduos.

Nesta etapa da série, o Jornal de Jundiaí perguntou aos candidatos a deputado estadual e federal quais medidas defendem para estimular esse setor e fazer da economia circular uma oportunidade de desenvolvimento para a região. Vale lembrar que nem todos os candidatos da RMJ enviaram respostas.