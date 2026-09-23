A quantidade de resíduos produzidos pelas cidades é um desafio que envolve poder público, empresas e população. Além de garantir a destinação adequada do que é descartado, os municípios precisam ampliar a reciclagem e buscar formas de reduzir o desperdício e reaproveitar materiais. A chamada economia circular propõe justamente uma mudança nesse modelo, com maior aproveitamento dos produtos e materiais e menor volume de descarte. Para isso, são necessárias ações que envolvam empresas, consumidores e políticas públicas.
Na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), o tema também está relacionado ao desenvolvimento econômico. A cadeia da reciclagem e do reaproveitamento pode movimentar empresas, estimular novos serviços e gerar oportunidades de trabalho, ao mesmo tempo em que contribui para a redução dos resíduos.
Nesta etapa da série, o Jornal de Jundiaí perguntou aos candidatos a deputado estadual e federal quais medidas defendem para estimular esse setor e fazer da economia circular uma oportunidade de desenvolvimento para a região. Vale lembrar que nem todos os candidatos da RMJ enviaram respostas.
A PERGUNTA
16. RESÍDUOS E ECONOMIA CIRCULAR
Municípios e empresas enfrentam o desafio de reduzir a geração de resíduos e ampliar reciclagem e reaproveitamento de materiais. Que incentivos ou mudanças na legislação o senhor(a) defenderia para estimular a economia circular e criar novos negócios e empregos nessa área?
RESPOSTAS DOS CANDIDATOS
DR. CABOCLO
Combato nas redes o veneno das embalagens plásticas e seus microplásticos tóxicos nos alimentos. Meu Projeto, Caboclo Alimentar, defende isenção fiscal e simplificação sanitária para pequenos produtores venderem direto em embalagens retornáveis do consumidor. E isenção para mercearias de bairro voltarem a vender a granel, com preço competitivo, gerando emprego e acabando com o lixo plástico.
CRISTIANO LOPES
Lixo, no lugar certo, vira riqueza. Vou defender incentivos para empresas que reduzam resíduos, reutilizem materiais e invistam em reciclagem, fortalecendo a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a logística reversa. Também quero ampliar crédito e inovação para novos negócios circulares, gerando emprego, renda e desenvolvimento sustentável.
JOÃO PAULO
Defenderei incentivos fiscais e crédito para empresas que reduzam resíduos, reutilizem materiais e adotem logística reversa. Também quero fortalecer as cooperativas, ampliar a coleta seletiva e criar centrais regionais de triagem na RMJ. O poder público deve priorizar produtos reciclados em suas compras, transformando o que hoje é lixo em renda, novos negócios e empregos verdes.
ELLEN MARTINELLI
Na nossa região, precisamos transformar resíduos em oportunidade, com responsabilidade e parceria. Vou defender incentivos e crédito para empresas que invistam em reciclagem e inovação, além de fortalecer as cooperativas. Menos burocracia e mais segurança para empreender podem gerar empregos, renda e sustentabilidade, criando uma economia circular competitiva.
LUIZ FERNANDO MACHADO
Esse é um tema que precisa ser tratado como política ambiental e também como agenda de desenvolvimento econômico. Em Brasília, vou defender incentivos à reciclagem, ao reaproveitamento de materiais e ao uso de novas tecnologias, além da redução da burocracia para quem investe nesse setor. O que hoje é descartado pode voltar à economia como matéria-prima, movimentando novos negócios e gerando emprego e renda. Precisamos criar condições para que a economia circular ganhe escala no país.
FAOUAZ TAHA
Eu defendo uma política estadual que transforme o resíduo em matéria-prima e oportunidade de trabalho. Isso passa por ampliar incentivos para empresas que utilizem materiais reciclados, apoiar cooperativas de catadores com equipamentos e capacitação e facilitar o acesso a crédito para novos negócios de reciclagem, reaproveitamento e compostagem. Também é importante fortalecer a logística reversa e criar metas e mecanismos de rastreabilidade que aproximem empresas, municípios e cooperativas.
PADRE SILVIO ANDREI
Precisamos transformar o desafio dos resíduos em oportunidade. Vou defender incentivos, crédito e menos burocracia para empresas, cooperativas e pequenos negócios que reciclam e reaproveitam materiais. Isso gera renda, empregos e desenvolvimento sustentável. Na política, é preciso transformar discurso em resultado: menos lixo, mais trabalho e mais renda para a nossa gente!
EDICARLOS VIEIRA
Precisamos transformar lixo em matéria-prima, emprego e renda. Defendo recursos do Estado para ampliar ecopontos, cooperativas e centrais de reciclagem, além de incentivar empresas que reaproveitem materiais. Também quero estimular uma solução conjunta entre as cidades da Região Metropolitana de Jundiaí, inclusive para reutilizar resíduos da construção civil em obras públicas.
FERNANDO PASQUALINO
Em Brasília, eu vou defender incentivos fiscais para empresas que praticam reciclagem e reaproveitamento; apoio ao empreendedorismo em logística reversa e coleta seletiva; parcerias público-privadas para centrais de triagem; inclusão social de catadores em cooperativas; educação ambiental nas escolas; desburocratização para startups de economia circular. É oportunidade de gerar emprego verde, reduzir lixões e criar cadeias produtivas sustentáveis, com crédito e capacitação.