Até dia 1º de outubro, Jundiaí sedia a 28ª Semana do Idoso, com atividades culturais, esportivas, passeios e momentos de convivência. A abertura oficial foi realizada no Teatro Polytheama com coral e dança. Além de reunir pessoas para uma semana de atividades, a programação propõe uma reflexão sobre o lugar da pessoa idosa na sociedade.
Durante a abertura, a secretária de Assistência Social, Luciane Mosca, destacou que Jundiaí tem cerca de 90 mil pessoas idosas, o que representa quase 20% da população, e anunciou para 2027, duas iniciativas voltadas ao cuidado e à permanência da pessoa idosa junto à família.
A primeira é a retomada do serviço de atendimento domiciliar à pessoa idosa e à pessoa com deficiência, ampliando a proteção nos territórios e permitindo que o atendimento chegue também a quem tem dificuldade de acessar os serviços na região central.
A secretária também anunciou a proposta do projeto Cuidado em Casa, voltado ao apoio às famílias e aos cuidadores. A iniciativa deverá buscar alternativas para fortalecer o cuidado no ambiente familiar, valorizando a história, os vínculos e a autonomia das pessoas idosas.
Programação
Até 1º de outubro, a programação reúne atividades em diferentes espaços de Jundiaí. No esporte, a programação inclui os Jogos +60, com atletismo, buraco, damas, dominó, natação, tênis de campo, truco, vôlei adaptado e xadrez, além de vivências de tênis de praia, canoagem e walking football.
Também estão previstos passeios pelo Parque do Engordadouro e pela Fazenda Nossa Senhora da Conceição. O encerramento será realizado no Parque do Trabalhador, no Corrupira, com baile, apresentações de dança e a Feira do Bem.