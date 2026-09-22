Até dia 1º de outubro, Jundiaí sedia a 28ª Semana do Idoso, com atividades culturais, esportivas, passeios e momentos de convivência. A abertura oficial foi realizada no Teatro Polytheama com coral e dança. Além de reunir pessoas para uma semana de atividades, a programação propõe uma reflexão sobre o lugar da pessoa idosa na sociedade.

Durante a abertura, a secretária de Assistência Social, Luciane Mosca, destacou que Jundiaí tem cerca de 90 mil pessoas idosas, o que representa quase 20% da população, e anunciou para 2027, duas iniciativas voltadas ao cuidado e à permanência da pessoa idosa junto à família.

A primeira é a retomada do serviço de atendimento domiciliar à pessoa idosa e à pessoa com deficiência, ampliando a proteção nos territórios e permitindo que o atendimento chegue também a quem tem dificuldade de acessar os serviços na região central.