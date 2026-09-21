Reduto de lazer para muitas pessoas da região, o parque de diversões Hopi Hari é alvo de investigações do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP). Isso acontece depois que uma jovem perdeu movimentos do corpo após andar em uma montanha-russa do local, a Montezum, maior brinquedo de madeira do tipo na América Latina.

O parque funciona desde 1999 em Vinhedo e esta não é a primeira vez que ocorre um acidente no local, tampouco na Montezum. Sobre o caso atual, uma reportagem do Fantástico, da TV Globo, que foi ao ar neste domingo (20), mostra que Júlia Bossoni se acidentou em abril deste ano. A jovem, natural de Londrina (PR), esteve em Vinhedo para ir ao parque, mas acabou tendo um traumatismo cranioencefálico após andar duas vezes na montanha-russa.

Após a segunda volta, Julia chegou desacordada e foi levada à Santa Casa de Vinhedo, onde exames apontaram hemorragia intracraniana e edema cerebral. A causa da lesão seria o movimento de contragolpe ou "chicote" da cabeça. Júlia passou por sete cirurgias e, cinco meses depois, ainda enfrenta dificuldades de fala e perda parcial dos movimentos do lado esquerdo do corpo.