Reduto de lazer para muitas pessoas da região, o parque de diversões Hopi Hari é alvo de investigações do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP). Isso acontece depois que uma jovem perdeu movimentos do corpo após andar em uma montanha-russa do local, a Montezum, maior brinquedo de madeira do tipo na América Latina.
O parque funciona desde 1999 em Vinhedo e esta não é a primeira vez que ocorre um acidente no local, tampouco na Montezum. Sobre o caso atual, uma reportagem do Fantástico, da TV Globo, que foi ao ar neste domingo (20), mostra que Júlia Bossoni se acidentou em abril deste ano. A jovem, natural de Londrina (PR), esteve em Vinhedo para ir ao parque, mas acabou tendo um traumatismo cranioencefálico após andar duas vezes na montanha-russa.
Após a segunda volta, Julia chegou desacordada e foi levada à Santa Casa de Vinhedo, onde exames apontaram hemorragia intracraniana e edema cerebral. A causa da lesão seria o movimento de contragolpe ou "chicote" da cabeça. Júlia passou por sete cirurgias e, cinco meses depois, ainda enfrenta dificuldades de fala e perda parcial dos movimentos do lado esquerdo do corpo.
Este caso, porém, não foi o único envolvendo a Montezum. A reportagem do Fantástico cita um episódio de 2018, quando uma professora sofreu uma grave lesão cervical, e um de 2014, quando um motoboy ficou tetraplégico após um passeio na atração. Em 2012, houve uma morte no parque, de uma adolescente de 14 anos, mas em outra atração, conhecida como torre ou "elevador". Essa atração foi fechada permanentemente.