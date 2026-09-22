A Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Fazenda, em parceria com o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e a Rotary/Guardinha, oferece o curso de Ajustes e Reforma de Roupas, com carga horária de 36 horas.

A capacitação é destinada a pessoas com 18 anos ou mais que tenham concluído o Ensino Fundamental. Para realizar a inscrição, é necessário apresentar RG e comprovante de residência.

Ao todo, serão disponibilizadas 16 vagas, com aulas no período da tarde, das 13h às 17h. O curso será realizado na Guardinha, localizada na Avenida Bertioga, nº 1.455, na Vila Tupi.