22 de setembro de 2026
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VAGAS ABERTAS

Várzea Paulista oferece curso de Ajustes e Reforma de Roupas

Por Redação | Prefeitura de Várzea Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Várzea Paulista
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Prefeitura de Várzea Paulista
Ao todo, serão disponibilizadas 16 vagas, com aulas no período da tarde, das 13h às 17h
Ao todo, serão disponibilizadas 16 vagas, com aulas no período da tarde, das 13h às 17h

A Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Fazenda, em parceria com o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e a Rotary/Guardinha, oferece o curso de Ajustes e Reforma de Roupas, com carga horária de 36 horas.

A capacitação é destinada a pessoas com 18 anos ou mais que tenham concluído o Ensino Fundamental. Para realizar a inscrição, é necessário apresentar RG e comprovante de residência.

Ao todo, serão disponibilizadas 16 vagas, com aulas no período da tarde, das 13h às 17h. O curso será realizado na Guardinha, localizada na Avenida Bertioga, nº 1.455, na Vila Tupi.

Inscrições

Os interessados devem realizar a inscrição até 1º de outubro de 2026, no prédio do Facilita, na Sala Sebrae, das 8h30 às 16h30.

As aulas terão início em 15 de outubro de 2026 e o término está previsto para 10 de novembro de 2026.

A capacitação oferece aos participantes a oportunidade de desenvolver conhecimentos práticos em ajustes e reformas de peças de vestuário, contribuindo para a qualificação profissional e a ampliação das possibilidades de atuação na área de confecção e moda.

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