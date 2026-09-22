O Judô Jundiaí classificou três atletas para a fase final do Campeonato Paulista após participar, neste domingo (20), da seletiva realizada em Araras. A competição reuniu judocas das categorias Sub-9, Sub-11 e Sub-15.

Com os resultados obtidos na seletiva, a equipe jundiaiense garantiu três vagas para a etapa decisiva do estadual. Os classificados voltarão aos tatames no próximo sábado (26), na cidade de Marília.

A fase final será responsável por definir os campeões paulistas das respectivas categorias. A equipe de Jundiaí agora concentra a preparação nos próximos dias para a disputa, que reunirá os atletas classificados nas seletivas.