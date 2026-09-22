O Time Jundiaí terá 11 atletas convocados para representar a Seleção Paulista no Campeonato Paulista Kim Mollo, em Mococa. A Federação Aquática Paulista divulgou a lista, que também conta com o técnico André Luta pela equipe jundiaiense.

Foram chamados Ana Lu Gomes, Catarina Di Fiore, Enzo Zanchin, Matheus Machado, Sophia Brito, Manuela Beccari e Augusto José Bajluk e Silva. Também integram a convocação Beatriz Bersi, Davi Mantovani, Milena Ferreira e Rafael Sperandio Mateus.

A competição será realizada nos dias 10 e 11 de novembro, em Mococa, reunindo atletas selecionados pela Federação Aquática Paulista. Para o Time Jundiaí, a convocação representa a maior delegação do clube na seleção estadual nos últimos dez anos.