O vício em drogas do ex-marido e os episódios de violência física e psicológica que uma mulher vinha sofrendo durante uma tentativa de reconciliação impediram a retomada do casamento de um casal, morador da região do bairro Anhangabau, em Jundiaí. No início da tarde desta terça-feira (22), após mais um episódio de violência doméstica, a vítima acionou a Polícia Militar, que localizou e prendeu o suspeito.

Segundo a vítima, ela e o marido estavam separado, mas decidiram tentar uma reconciliação e voltaram a se relacionar. De acordo com ela, porém, o uso de drogas por parte do homem teria contribuído para o agravamento dos conflitos, que passaram a envolver episódios de agressão física e violência psicológica.

Ainda segundo a mulher, uma nova agressão ocorreu nesta terça-feira, levando-a a pedir ajuda à PM.