22 de setembro de 2026
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EM JUNDIAÍ

Drogas e violência impedem retomada do casamento e marido é preso

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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JORNAL DE JUNDIAÍ
Os PMs conduziram o suspeito ao DP, onde ele foi preso em flagrante
Os PMs conduziram o suspeito ao DP, onde ele foi preso em flagrante

O vício em drogas do ex-marido e os episódios de violência física e psicológica que uma mulher vinha sofrendo durante uma tentativa de reconciliação impediram a retomada do casamento de um casal, morador da região do bairro Anhangabau, em Jundiaí. No início da tarde desta terça-feira (22), após mais um episódio de violência doméstica, a vítima acionou a Polícia Militar, que localizou e prendeu o suspeito.

Segundo a vítima, ela e o marido estavam separado, mas decidiram tentar uma reconciliação e voltaram a se relacionar. De acordo com ela, porém, o uso de drogas por parte do homem teria contribuído para o agravamento dos conflitos, que passaram a envolver episódios de agressão física e violência psicológica.

Ainda segundo a mulher, uma nova agressão ocorreu nesta terça-feira, levando-a a pedir ajuda à PM.

Com a chegada dos policiais, a vítima e testemunhas foram ouvidas. O suspeito também prestou esclarecimentos e foi conduzido à Central de Flagrantes.

Após ouvir as partes envolvidas, o delegado Deyvison Lima de Menezes determinou a prisão em flagrante do homem por violência doméstica.

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