A Prefeitura de Itupeva realiza, nos dias 10 e 11 de outubro de 2026, o 3º Mutirão de Castração de Cães e Gatos, no Parque da Cidade. Ao todo, serão disponibilizadas 600 vagas para a castração de animais.

As inscrições começam nesta terça-feira (22) e devem ser realizadas pelos munícipes interessados por meio do formulário disponibilizado pela Prefeitura de Itupeva. De acordo, com a Prefeitura reforça que os munícipes que já estão aguardando na lista de espera não precisam realizar uma nova inscrição. Nesses casos, basta aguardar o contato da equipe responsável do DEFBEA.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população ao serviço de castração, contribuindo para o controle populacional de cães e gatos e para a promoção da saúde e do bem-estar animal no município.