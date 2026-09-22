A Biblioteca Municipal Prof.ª Zulmar Zuleika Turcatto Maraccini, em Várzea Paulista, inicia um novo ciclo de programação cultural com um plano de trabalho de 24 meses voltado à ampliação e qualificação das atividades realizadas no espaço.

Realizado pela Catarsis Arte para Infância e Juventude, o projeto foi aprovado em primeiro lugar no Módulo II – PNAB Bibliotecas e prevê investimentos durante os dois anos de execução. A proposta busca fortalecer a biblioteca como equipamento cultural de referência no município, com uma programação regular e diversificada para diferentes públicos.

Entre as principais ações está a implantação de uma Bebeteca permanente, destinada a crianças de 0 a 3 anos e seus cuidadores. O espaço terá mobiliário adequado, tapetes, elementos de exploração sensorial e acervo específico para a primeira infância.