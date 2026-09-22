A Biblioteca Municipal Prof.ª Zulmar Zuleika Turcatto Maraccini, em Várzea Paulista, inicia um novo ciclo de programação cultural com um plano de trabalho de 24 meses voltado à ampliação e qualificação das atividades realizadas no espaço.
Realizado pela Catarsis Arte para Infância e Juventude, o projeto foi aprovado em primeiro lugar no Módulo II – PNAB Bibliotecas e prevê investimentos durante os dois anos de execução. A proposta busca fortalecer a biblioteca como equipamento cultural de referência no município, com uma programação regular e diversificada para diferentes públicos.
Entre as principais ações está a implantação de uma Bebeteca permanente, destinada a crianças de 0 a 3 anos e seus cuidadores. O espaço terá mobiliário adequado, tapetes, elementos de exploração sensorial e acervo específico para a primeira infância.
A iniciativa está relacionada à participação de Várzea Paulista na Rede Urban95, que propõe políticas públicas voltadas às necessidades das crianças pequenas e de seus cuidadores. Na biblioteca, a Bebeteca pretende estimular o contato com os livros desde os primeiros anos de vida, por meio de leitura compartilhada, escuta, criação de narrativas e convivência.
Também estão previstas sessões regulares de contação de histórias, realizadas por artistas e grupos convidados. As atividades terão como foco a literatura, a oralidade e a mediação de leitura, com participação de profissionais da região.
A programação contará ainda com sessões direcionadas a pessoas neurodivergentes e/ou pessoas com deficiência, considerando diferentes ritmos, repertórios, linguagens e formas de mediação para ampliar a acessibilidade das atividades.
Outra ação será o projeto “Uma Noite na Biblioteca”, que deverá ocorrer uma vez por semestre, totalizando quatro edições durante o projeto. Crianças acompanhadas de seus cuidadores poderão levar seus bonecos para “dormir” no espaço e retornar no dia seguinte para reencontrá-los e participar da criação de uma narrativa inspirada nas aventuras vividas pelos brinquedos durante a noite.
Ao final da atividade, cada boneco presenteará a criança com um livro escolhido especialmente para ela. A obra poderá ser emprestada para leitura em casa e posteriormente devolvida ao acervo.
O projeto também prevê quatro encontros com escritores e ilustradores, mediados pelo artista Marcelo Peroni. A proposta é aproximar leitores e criadores, estimular o interesse pela literatura e transformar a biblioteca em um espaço de encontro e circulação cultural.
Atualização do acervo
Durante os dois anos de execução, a biblioteca também terá uma política de aquisição contínua de livros. A cada dois meses, serão realizadas compras para atualizar e ampliar o acervo, considerando as demandas identificadas a partir dos empréstimos dos usuários e os lançamentos do mercado editorial.
No segundo ano do projeto, será implantado ainda um Clube do Livro voltado ao público adulto, com seis encontros bimestrais mediados pela artista Victória Camargo.
Biblioteca como espaço de acesso para toda a comunidade
Criada em 1967, a Biblioteca Municipal Prof.ª Zulmar Zuleika Turcatto Maraccini é a única biblioteca pública de Várzea Paulista. Atualmente, possui mais de 6 mil usuários cadastrados e um acervo de aproximadamente 26,8 mil livros, incluindo cerca de 500 títulos em Braille e 200 audiolivros.
O equipamento recebe, em média, 400 pessoas por mês, entre crianças, estudantes, pesquisadores e moradores que utilizam o espaço para leitura e empréstimo de livros.
Com o novo plano de trabalho, a expectativa é ampliar esse alcance e, considerando o conjunto de ações previstas, duplicar a quantidade de atendimentos. Todas as atividades serão gratuitas e contemplam diferentes faixas etárias e públicos, incluindo bebês, crianças, jovens, adultos, pessoas neurodivergentes e pessoas com deficiência.
Entre as medidas de acessibilidade estão ações com intérprete de libras, valorização do acervo em Braille e de audiolivros, sessões inclusivas de contação de histórias e a contratação de um ou uma estagiária com deficiência para atuar na catalogação do acervo.
A comunicação do projeto também será realizada de forma contínua durante os dois anos, com produção de conteúdos para redes sociais, materiais digitais e impressos, assessoria de imprensa e registros fotográficos e audiovisuais.
Outra novidade será a criação de um WhatsApp Business exclusivo da Biblioteca Municipal, que será utilizado para divulgar a programação cultural e novidades do acervo. Após o encerramento do projeto, o canal permanecerá sob gestão da equipe da biblioteca.
Com a iniciativa, a Biblioteca Municipal pretende ampliar sua atuação para além do empréstimo de livros, fortalecendo-se como espaço de convivência, leitura, cultura e participação da comunidade. A programação regular foi planejada para contemplar diferentes momentos da vida dos moradores de Várzea Paulista e aproximar novos públicos do equipamento cultural.
O Plano de Trabalho para a Biblioteca Municipal de Várzea Paulista conta com fomento do Programa de Ação Cultural ProAC Editais, produção da Catarsis Arte para Infância e Juventude, apoio da Unidade Gestora Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo e da Prefeitura de Várzea Paulista.
A realização é do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, do Sistema Nacional de Cultura, da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e do Ministério da Cultura.