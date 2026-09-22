A Prefeitura de Várzea Paulista por meio da Unidade Gestora de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Fazenda, em parceria com o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e a Rotary/Guardinha, está com inscrições abertas para o curso de Modelagem de Vestidos e Macacões.

A capacitação terá carga horária de 88 horas e será realizada na Guardinha, localizada na Avenida Bertioga, nº 1.455, na Vila Tupi. Ao todo, serão disponibilizadas 16 vagas para o período da manhã, com aulas das 8h às 12h.

Podem participar pessoas com 18 anos ou mais que tenham concluído o Ensino Fundamental. Para realizar a inscrição, é necessário apresentar RG e comprovante de residência.