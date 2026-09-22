22 de setembro de 2026
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VESTIDOS E MACACÕES

Inscrições abertas para o curso de modelagem em Várzea Paulista

Por Redação | Prefeitura de Várzea Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Várzea Paulista
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Prefeitura de Várzea Paulista
As inscrições podem ser feitas até 1º de outubro de 2026, no prédio do Facilita, na Sala Sebrae, das 8h30 às 16h30
As inscrições podem ser feitas até 1º de outubro de 2026, no prédio do Facilita, na Sala Sebrae, das 8h30 às 16h30

A Prefeitura de Várzea Paulista por meio da Unidade Gestora de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Fazenda, em parceria com o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e a Rotary/Guardinha, está com inscrições abertas para o curso de Modelagem de Vestidos e Macacões.

A capacitação terá carga horária de 88 horas e será realizada na Guardinha, localizada na Avenida Bertioga, nº 1.455, na Vila Tupi. Ao todo, serão disponibilizadas 16 vagas para o período da manhã, com aulas das 8h às 12h.

Podem participar pessoas com 18 anos ou mais que tenham concluído o Ensino Fundamental. Para realizar a inscrição, é necessário apresentar RG e comprovante de residência.

As inscrições podem ser feitas até 1º de outubro de 2026, no prédio do Facilita, na Sala Sebrae, das 8h30 às 16h30.

As aulas estão previstas para começar no dia 15 de outubro e seguir até 8 de dezembro de 2026. A iniciativa busca oferecer qualificação profissional e ampliar as oportunidades de formação na área de confecção e moda.

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