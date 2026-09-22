22 de setembro de 2026
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NO CRUZAMENTO

Motociclista morre em acidente na Ponte São João

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os socorristas constataram a morte da vítima no local
Os socorristas constataram a morte da vítima no local

Um motociclista morreu na avenida Antônio Frederico Ozanan, na região do bairro Ponte São João, em Jundiaí, na madrugada desta terça-feira (22).

Segundo informações preliminares, ainda a serem investigadas, o motociclista teria atravessado o cruzamento com o sinal vermelho, momento em que colidiu contra a lateral de uma van.

Uma pessoa que estava na garupa não sofreu ferimentos. O condutor da motocicleta, porém, não resistiu aos ferimentos, apesar do atendimento prestado por uma equipe de socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele, que tinha 41 anos, morreu no local.

O motorista da van, inclusive, foi quem acionou o socorro após o acidente. Ele não se feriu.

O caso será investigado pelas autoridades.

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