Um motociclista morreu na avenida Antônio Frederico Ozanan, na região do bairro Ponte São João, em Jundiaí, na madrugada desta terça-feira (22).

Segundo informações preliminares, ainda a serem investigadas, o motociclista teria atravessado o cruzamento com o sinal vermelho, momento em que colidiu contra a lateral de uma van.

Uma pessoa que estava na garupa não sofreu ferimentos. O condutor da motocicleta, porém, não resistiu aos ferimentos, apesar do atendimento prestado por uma equipe de socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele, que tinha 41 anos, morreu no local.