A pista de pouso do Aeroporto de Jundiaí recebeu, na noite deste sábado (19) a Aero Night Run 2026. Em sua segunda edição e com largada pontual às 23h55, o evento reuniu centenas de atletas civis e militares que desafiaram o cronômetro sob as luzes do terminal de passageiros e dos hangares, divididos entre a caminhada de 3 km e a corrida de 6 km.

A atmosfera do local, habitualmente restrita à aviação executiva, ganhou o ritmo das passadas e a energia do público, consolidando a etapa como uma das experiências noturnas mais singulares do calendário esportivo da região.

O grande ponto alto da madrugada ficou por conta do desafio exclusivo "Turbulência Zero", que testou os limites de velocidade dos 50 homens e 50 mulheres mais rápidos da prova principal em um tiro dinâmico de uma milha. Além da disputa de alta performance na pista principal de Jundiaí, a organização celebrou o sucesso de público e já projeta os próximos pousos do circuito no interior paulista.