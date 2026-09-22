Dois homens foram presos e 14 tabletes de Dry, além de porções de Ice, foram apreendidos durante a Operação Guardiões Rodoviários, da Polícia Militar Rodoviária, realizada nesta segunda-feira (21) na rodovia dos Bandeirantes. A ação ocorreu entre os kms 17 e 28 e contou com o apoio de policiais do 49º Batalhão de Polícia Militar de Jundiaí. Segundo a Polícia Militar, o material apreendido representa um prejuízo estimado em mais de R$ 84 mil ao tráfico de drogas.

A operação teve como objetivo reforçar a prevenção, a presença policial e a capacidade de resposta a ocorrências, especialmente roubos praticados nas rodovias.

Durante a ação, foram empregadas equipes de Força Tática e equipes matriciais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR). O patrulhamento também foi ampliado para áreas próximas à rodovia.