Dois homens foram presos e 14 tabletes de Dry, além de porções de Ice, foram apreendidos durante a Operação Guardiões Rodoviários, da Polícia Militar Rodoviária, realizada nesta segunda-feira (21) na rodovia dos Bandeirantes. A ação ocorreu entre os kms 17 e 28 e contou com o apoio de policiais do 49º Batalhão de Polícia Militar de Jundiaí. Segundo a Polícia Militar, o material apreendido representa um prejuízo estimado em mais de R$ 84 mil ao tráfico de drogas.
A operação teve como objetivo reforçar a prevenção, a presença policial e a capacidade de resposta a ocorrências, especialmente roubos praticados nas rodovias.
Durante a ação, foram empregadas equipes de Força Tática e equipes matriciais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR). O patrulhamento também foi ampliado para áreas próximas à rodovia.
De acordo com o 4º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária de Jundiaí, a operação contou ainda com um Posto de Comando e Controle instalado na Base Operacional 348/1. A estrutura foi utilizada para monitorar a região e coordenar as equipes durante o trabalho.
Os dois homens presos e todo o material apreendido foram encaminhados à autoridade policial para o registro da ocorrência e as demais providências legais.