Um homem foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira (18), em Várzea Paulista, após descumprir medidas protetivas que impediam sua aproximação da ex-companheira e da filha adolescente. A prisão foi realizada por policiais militares do 49º Batalhão.

Segundo a ocorrência, o homem teria saído de São Sebastião, no litoral paulista, e seguido até Várzea Paulista para procurar a ex-companheira. Ainda de acordo com as informações registradas pela polícia, ele teria ido até a residência com a intenção de retomar o relacionamento, mesmo diante das medidas protetivas vigentes.

A equipe da PM foi acionada e localizou o suspeito nas proximidades do imóvel. Durante a abordagem, segundo os policiais, ele apresentou comportamento agressivo e resistiu à prisão, sendo necessário o uso de algemas.