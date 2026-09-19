Um homem foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira (18), em Várzea Paulista, após descumprir medidas protetivas que impediam sua aproximação da ex-companheira e da filha adolescente. A prisão foi realizada por policiais militares do 49º Batalhão.
Segundo a ocorrência, o homem teria saído de São Sebastião, no litoral paulista, e seguido até Várzea Paulista para procurar a ex-companheira. Ainda de acordo com as informações registradas pela polícia, ele teria ido até a residência com a intenção de retomar o relacionamento, mesmo diante das medidas protetivas vigentes.
A equipe da PM foi acionada e localizou o suspeito nas proximidades do imóvel. Durante a abordagem, segundo os policiais, ele apresentou comportamento agressivo e resistiu à prisão, sendo necessário o uso de algemas.
Mesmo contido, o homem teria tentado retornar para dentro da residência. Os policiais precisaram utilizar técnicas de controle físico para impedir a entrada.
O suspeito foi levado ao DP, onde o delegado responsável ratificou a prisão em flagrante pelo descumprimento das medidas protetivas.
O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.