19 de setembro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
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EM JUNDIAÍ

Homem é preso por violência doméstica após companheira pedir soco

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
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JORNAL DE JUNDIAÍ
O homem foi encaminhado ao Plantão Policial de Jundiaí
O homem foi encaminhado ao Plantão Policial de Jundiaí

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica no Jardim Bonfiglioli, em Jundiaí, após a companheira pedir socorro à Polícia Militar.

De acordo com a ocorrência, a mulher acionou os policiais e relatou ter sido agredida pelo companheiro. Uma equipe foi até o endereço e conversou com a vítima para apurar o que havia acontecido.

Na sequência, os policiais localizaram e abordaram o suspeito.

O homem foi encaminhado ao Plantão Policial de Jundiaí, onde a ocorrência foi registrada e ele acabou preso em flagrante.

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