19 de setembro de 2026
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EM JUNDIAÍ

PM apreende drogas após traficante abandonar sacola e fugir

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Na sacola foram encontradas porções de diferentes tipos de drogas
Na sacola foram encontradas porções de diferentes tipos de drogas

A Polícia Militar apreendeu drogas na noite desta sexta-feira (18), em Jundiaí. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento realizado por equipes do 49º Batalhão.

Segundo a PM, os policiais passavam por um local conhecido pelo tráfico de drogas quando avistaram um homem correndo. Ao perceber a aproximação da viatura, ele teria abandonado uma sacola no chão e fugido em seguida.

Os policiais perseguiram o criminoso, mas ele conseguiu escapar e não foi localizado.

Na sacola deixada no local, foram encontradas porções de diferentes tipos de drogas, incluindo crack, maconha, cocaína, haxixe e lança-perfume.

Todo o material foi recolhido e apresentado no Plantão Policial de Jundiaí, onde ficou apreendido para as providências de Polícia Judiciária.

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