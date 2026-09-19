A Polícia Militar apreendeu drogas na noite desta sexta-feira (18), em Jundiaí. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento realizado por equipes do 49º Batalhão.

Segundo a PM, os policiais passavam por um local conhecido pelo tráfico de drogas quando avistaram um homem correndo. Ao perceber a aproximação da viatura, ele teria abandonado uma sacola no chão e fugido em seguida.

Os policiais perseguiram o criminoso, mas ele conseguiu escapar e não foi localizado.