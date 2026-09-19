Uma discussão de trânsito na rodovia Anhanguera, em Jundiaí, terminou com um motorista baleado e um guarda municipal ferido na manhã deste sábado (19). O caso aconteceu na altura dos quilômetros 57 e 58, no sentido Sul, e também envolveu uma colisão entre dois veículos.
De acordo com o registro policial, o guarda dirigia um Fiat quando se envolveu em um desentendimento com o motorista de um Tiggo preto. Os dois veículos teriam parado no acostamento após uma manobra realizada pelo condutor do Tiggo.
Segundo a versão apresentada pelo guarda às equipes que atenderam a ocorrência, quando ele desembarcava do Fiat, o motorista do Tiggo teria engatado a marcha à ré e atingido novamente o carro, prensando o braço esquerdo do agente contra a porta e provocando uma lesão.
Ainda conforme o relato do agente, o motorista do Tiggo deixou o local após o incidente. O agente, que estava armado, efetuou disparos na direção do veículo em fuga. Ele não soube informar aos policiais se algum dos tiros havia atingido o automóvel.
Após os disparos, o GM deixou a rodovia e procurou atendimento médico. A arma utilizada na ocorrência, uma pistola Taurus, além de munições e carregadores, foi apresentada à Polícia Civil e apreendida para a realização dos procedimentos de investigação.
MOTORISTA BALEADO
Durante as diligências, os policiais descobriram que o motorista do Tiggo havia seguido até o Hospital Universitário (HU) de Jundiaí. Ele deu entrada na unidade com ferimentos e, segundo informações repassadas aos policiais, teria relatado que havia sido vítima de uma tentativa de roubo. O motorista, porém, estava entubado e sedado, aguardando por procedimento cirúrgico, e não pôde prestar depoimento diretamente aos investigadores.
Segundo informações médicas repassadas à polícia, ele apresentava uma perfuração na região do tronco, com um projétil alojado na parte central do tórax. O homem permanecia internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
O guarda também precisou de atendimento médico em razão da lesão no braço. Durante as diligências, os investigadores localizaram o agente no Hospital Universitário de Jundiaí, onde permanecia em observação e sob escolta policial.
A Polícia Civil solicitou perícia no trecho da rodovia Anhanguera onde ocorreu o acidente e os disparos. O objetivo é documentar a cena, identificar vestígios da colisão e dos tiros e recolher eventuais elementos que possam ajudar a esclarecer a dinâmica do caso.
Também foi requisitado exame residuográfico para verificar a presença de resíduos provenientes de disparo de arma de fogo.
O caso está em investigação.