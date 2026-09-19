Uma discussão de trânsito na rodovia Anhanguera, em Jundiaí, terminou com um motorista baleado e um guarda municipal ferido na manhã deste sábado (19). O caso aconteceu na altura dos quilômetros 57 e 58, no sentido Sul, e também envolveu uma colisão entre dois veículos.

De acordo com o registro policial, o guarda dirigia um Fiat quando se envolveu em um desentendimento com o motorista de um Tiggo preto. Os dois veículos teriam parado no acostamento após uma manobra realizada pelo condutor do Tiggo.

Segundo a versão apresentada pelo guarda às equipes que atenderam a ocorrência, quando ele desembarcava do Fiat, o motorista do Tiggo teria engatado a marcha à ré e atingido novamente o carro, prensando o braço esquerdo do agente contra a porta e provocando uma lesão.