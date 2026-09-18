O ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo Milton Leite (União Brasil) ainda não se apresentou às autoridades após ter a prisão temporária decretada na quinta-feira (17), durante a Operação Vectura Corrupta, que investiga a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) em empresas de transporte público e no poder público de São Paulo. Com isso, ele é considerado foragido.

Na quinta-feira, Leite afirmou ao UOL que estava no interior de São Paulo e que se apresentaria em até 24 horas. O prazo terminou nesta sexta-feira (18), mas ele não compareceu. Segundo o UOL, o celular do ex-vereador também deixou de receber mensagens no fim da tarde de quinta-feira.

Na manhã desta sexta-feira, policiais civis foram até Sorocaba, no interior paulista, em busca de Leite, mas ele não foi localizado. Durante as buscas em um imóvel ligado a um ex-assessor do político, os agentes encontraram R$ 280 mil e US$ 89 mil em dinheiro vivo, valor que corresponde a cerca de R$ 738 mil na cotação considerada pela investigação. O nome do ex-assessor não foi divulgado, e não havia mandado de prisão ou de busca e apreensão contra ele.