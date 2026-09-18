Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante por maus-tratos a cachorro da própria família, em Itatiba, após denúncia de munícipe recebida pela Coordenadoria do Bem-Estar Animal (Cobema), da Secretaria de Meio Ambiente da prefeitura. A ocorrência foi registrada nesta quinta-feira (17), na Delegacia de Polícia de Itatiba.

A Cobema foi acionada com denúncia acompanhada de vídeo que mostrava o rapaz agredindo o cachorro. Diante das imagens, a equipe da coordenadoria registrou a ocorrência e acionou as autoridades policiais.

Com apoio da Guarda Municipal, o jovem foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Itatiba, onde a autoridade policial determinou a prisão em flagrante. Ele permanece à disposição da Justiça e aguarda audiência de custódia.