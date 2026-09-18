O Tribunal do Júri de Jundiaí condenou, nesta quinta-feira (17), a cabeleireira Luane dos Santos Silva, registrada civilmente como Jackson Wesley dos Santos Silva, a 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela morte do companheiro, Samuel Antonio Costa. A sentença foi proferida pela juíza Patrícia Cayres Mariotti.

O Conselho de Sentença reconheceu três qualificadoras no crime: motivo fútil, emprego de meio cruel e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Na fixação da pena, a magistrada estabeleceu a pena-base em 14 anos de reclusão, considerando os maus antecedentes de Luane. A pena final, no entanto, foi fixada em 16 anos e 4 meses, em regime inicialmente fechado.