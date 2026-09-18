A Unidade Gestora Municipal de Transporte Público e Trânsito de Várzea Paulista fará, na próxima sexta-feira (25), às 15h30, um Pit Stop educativo na avenida Bertioga. A iniciativa integra a programação da Semana Nacional do Trânsito, celebrada entre os dias 18 e 25 de setembro, e busca conscientizar motoristas, motociclistas e pedestres sobre a importância de atitudes responsáveis e seguras no trânsito.
Durante a ação, os condutores receberão panfletos educativos, orientações sobre segurança no trânsito e chaveiros. Os motociclistas também poderão contar com serviços gratuitos, como instalação de antena corta-pipa e ajustes nas motos, realizados em parceria com a loja Mila Motos.
Ao longo de toda a Semana Nacional do Trânsito, a Unidade reforçará ações de conscientização, levando à população informações sobre prevenção de acidentes e convivência mais segura entre todos que utilizam as vias do município.
Cuidados que fazem a diferença
A segurança no trânsito depende da participação de todos. Durante a Semana Nacional do Trânsito, a Unidade reforça alguns cuidados importantes:
- Respeite os limites de velocidade e a sinalização;
- Mantenha uma distância segura dos demais veículos;
- Use sempre o cinto de segurança;
- Nunca dirija após consumir bebidas alcoólicas;
- Redobre a atenção em locais de grande circulação de pedestres.
- Utilize sempre o capacete devidamente afivelado;
- Use equipamentos de proteção adequados;
- Respeite a sinalização e os limites de velocidade;
- Redobre a atenção em cruzamentos e durante mudanças de faixa;
- Mantenha a motocicleta revisada e em boas condições de circulação.
- Utilize as faixas de travessia sempre que possível;
- Respeite a sinalização;
- Olhe para os dois lados antes de atravessar;
- Evite distrações durante a travessia;
- Dê preferência a locais seguros e sinalizados para atravessar.
A programação busca fortalecer uma cultura de trânsito baseada em respeito, responsabilidade e atenção, lembrando que pequenas atitudes podem contribuir para tornar as ruas mais seguras para todos.