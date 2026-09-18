18 de setembro de 2026
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CONSCIENTIZAÇÃO

Várzea terá Pit Stop educativo pela Semana Nacional do Trânsito

Por Redação | Prefeitura de Várzea Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Várzea Paulista
Ação será realizada na próxima sexta-feira (25), na avenida Bertioga, com orientações de segurança, distribuição de materiais educativos e serviços gratuitos para motociclistas
Ação será realizada na próxima sexta-feira (25), na avenida Bertioga, com orientações de segurança, distribuição de materiais educativos e serviços gratuitos para motociclistas

A Unidade Gestora Municipal de Transporte Público e Trânsito de Várzea Paulista fará, na próxima sexta-feira (25), às 15h30, um Pit Stop educativo na avenida Bertioga. A iniciativa integra a programação da Semana Nacional do Trânsito, celebrada entre os dias 18 e 25 de setembro, e busca conscientizar motoristas, motociclistas e pedestres sobre a importância de atitudes responsáveis e seguras no trânsito.

Durante a ação, os condutores receberão panfletos educativos, orientações sobre segurança no trânsito e chaveiros. Os motociclistas também poderão contar com serviços gratuitos, como instalação de antena corta-pipa e ajustes nas motos, realizados em parceria com a loja Mila Motos.

Ao longo de toda a Semana Nacional do Trânsito, a Unidade reforçará ações de conscientização, levando à população informações sobre prevenção de acidentes e convivência mais segura entre todos que utilizam as vias do município.

Cuidados que fazem a diferença

A segurança no trânsito depende da participação de todos. Durante a Semana Nacional do Trânsito, a Unidade reforça alguns cuidados importantes:

  • Respeite os limites de velocidade e a sinalização;
  • Mantenha uma distância segura dos demais veículos;
  • Use sempre o cinto de segurança;
  • Nunca dirija após consumir bebidas alcoólicas;
  • Redobre a atenção em locais de grande circulação de pedestres.
  • Utilize sempre o capacete devidamente afivelado;
  • Use equipamentos de proteção adequados;
  • Respeite a sinalização e os limites de velocidade;
  • Redobre a atenção em cruzamentos e durante mudanças de faixa;
  • Mantenha a motocicleta revisada e em boas condições de circulação.
  • Utilize as faixas de travessia sempre que possível;
  • Respeite a sinalização;
  • Olhe para os dois lados antes de atravessar;
  • Evite distrações durante a travessia;
  • Dê preferência a locais seguros e sinalizados para atravessar.

A programação busca fortalecer uma cultura de trânsito baseada em respeito, responsabilidade e atenção, lembrando que pequenas atitudes podem contribuir para tornar as ruas mais seguras para todos.

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