A Unidade Gestora Municipal de Transporte Público e Trânsito de Várzea Paulista fará, na próxima sexta-feira (25), às 15h30, um Pit Stop educativo na avenida Bertioga. A iniciativa integra a programação da Semana Nacional do Trânsito, celebrada entre os dias 18 e 25 de setembro, e busca conscientizar motoristas, motociclistas e pedestres sobre a importância de atitudes responsáveis e seguras no trânsito.

Durante a ação, os condutores receberão panfletos educativos, orientações sobre segurança no trânsito e chaveiros. Os motociclistas também poderão contar com serviços gratuitos, como instalação de antena corta-pipa e ajustes nas motos, realizados em parceria com a loja Mila Motos.

Ao longo de toda a Semana Nacional do Trânsito, a Unidade reforçará ações de conscientização, levando à população informações sobre prevenção de acidentes e convivência mais segura entre todos que utilizam as vias do município.

Cuidados que fazem a diferença