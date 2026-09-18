Um homem foi preso por violência doméstica contra a esposa, em Itatiba, suspeito de agredi-la após acreditar que ela havia clonado seu celular. A prisão foi realizada por policiais militares.

Segundo a vítima, o marido chegou em casa embriagado e colocou música em volume alto. Quando ela pediu que reduzisse o som, teria sido agredida por ele, que afirmava estar desconfiado de que ela havia clonado seu celular.

As agressões foram presenciadas pelo filho do casal, de apenas 10 anos, que acionou a Polícia Militar pelo telefone 190.