18 de setembro de 2026
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Homem suspeita de clonagem do celular e agride a esposa

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O suspeito foi conduzido ao DP, onde foi preso em flagrante
O suspeito foi conduzido ao DP, onde foi preso em flagrante

Um homem foi preso por violência doméstica contra a esposa, em Itatiba, suspeito de agredi-la após acreditar que ela havia clonado seu celular. A prisão foi realizada por policiais militares.

Segundo a vítima, o marido chegou em casa embriagado e colocou música em volume alto. Quando ela pediu que reduzisse o som, teria sido agredida por ele, que afirmava estar desconfiado de que ela havia clonado seu celular.

As agressões foram presenciadas pelo filho do casal, de apenas 10 anos, que acionou a Polícia Militar pelo telefone 190.

Os policiais foram até a residência e prenderam o homem.

O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso em flagrante.

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