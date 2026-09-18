Um homem foi preso por policiais militares em Várzea Paulista, suspeito de tentativa de estupro contra a filha de sua namorada, de 12 anos.
Segundo informações, o suspeito saiu de casa acompanhado da adolescente para ir a um comércio. Durante o trajeto, conforme o relato da jovem, ele teria tentado agarrá-la e beijá-la à força.
A adolescente conseguiu retornar para casa e contou à mãe o que havia acontecido. A Polícia Militar foi acionada e enviou uma equipe ao endereço.
Os policiais localizaram e prenderam o suspeito em flagrante.
O caso foi registrado na delegacia de Várzea Paulista e será investigado pela Polícia Civil.