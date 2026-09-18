18 de setembro de 2026
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ELA TEM 12 ANOS

Homem é preso suspeito de tentar estuprar a filha de sua namorada

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Conforme o relato da jovem, ele teria tentado agarrá-la e beijá-la à força
Conforme o relato da jovem, ele teria tentado agarrá-la e beijá-la à força

Um homem foi preso por policiais militares em Várzea Paulista, suspeito de tentativa de estupro contra a filha de sua namorada, de 12 anos.

Segundo informações, o suspeito saiu de casa acompanhado da adolescente para ir a um comércio. Durante o trajeto, conforme o relato da jovem, ele teria tentado agarrá-la e beijá-la à força.

A adolescente conseguiu retornar para casa e contou à mãe o que havia acontecido. A Polícia Militar foi acionada e enviou uma equipe ao endereço.

Os policiais localizaram e prenderam o suspeito em flagrante.

O caso foi registrado na delegacia de Várzea Paulista e será investigado pela Polícia Civil.

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