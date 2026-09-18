Um levantamento realizado pela Polícia Civil levou à descoberta de quatro endereços onde funcionavam cassinos clandestinos em bairros da cidade de São Paulo. Na noite desta quinta-feira (17), equipes do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) foram aos locais e encerraram as atividades dos estabelecimentos.

As casas de apostas ilegais funcionavam em Moema, Itaim Bibi, Pinheiros e Santa Cecília. A operação teve apoio de policiais civis do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) e do Grupo Especial de Reação (GER).

Durante as diligências, funcionários e apostadores encontrados nos locais foram conduzidos às delegacias responsáveis por cada um dos bairros. Eles foram ouvidos, assinaram termo de compromisso de comparecimento à Justiça e foram liberados.