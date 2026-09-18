18 de setembro de 2026
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BAIRROS NOBRES

Polícia Civil fecha quatro cassinos clandestinos em São Paulo

Por Redação | Governo do Estado de São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Governo de SP
Ação ocorreu na noite desta quinta-feira (17) e resultou na apreensão de máquinas caça-níqueis, cartões e documentos
Ação ocorreu na noite desta quinta-feira (17) e resultou na apreensão de máquinas caça-níqueis, cartões e documentos

Um levantamento realizado pela Polícia Civil levou à descoberta de quatro endereços onde funcionavam cassinos clandestinos em bairros da cidade de São Paulo. Na noite desta quinta-feira (17), equipes do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) foram aos locais e encerraram as atividades dos estabelecimentos.

As casas de apostas ilegais funcionavam em Moema, Itaim Bibi, Pinheiros e Santa Cecília. A operação teve apoio de policiais civis do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) e do Grupo Especial de Reação (GER).

Durante as diligências, funcionários e apostadores encontrados nos locais foram conduzidos às delegacias responsáveis por cada um dos bairros. Eles foram ouvidos, assinaram termo de compromisso de comparecimento à Justiça e foram liberados.

A perícia foi acionada aos endereços e apreendeu máquinas caça-níqueis, máquinas de cartão, documentos relacionados à atividade ilícita e outros objetos de interesse para a investigação. As apurações prosseguem.

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