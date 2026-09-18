Música, gastronomia, dança, arte, oficinas e atividades para as crianças fazem parte da programação cultural de Jundiaí entre esta sexta-feira (18) e domingo (20). As atrações são gratuitas e ocupam diferentes espaços da cidade, com destaque para a região central, que recebe três dias de atividades na Praça Governador Pedro de Toledo (Praça da Matriz).

Depois do adiamento da programação do último fim de semana por causa das condições climáticas, as ações do Centro da Gente estão de volta. Na Praça da Matriz, o público poderá conferir o Sexta no Centro (hoje), o Sabores da Gente (sábado) e a Feira de Artes Plásticas e Antiguidades (domingo). A agenda também se estende ao Espaço Expressa, Centro das Artes, Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot e Fábrica das Infâncias Japy.

Centro da Gente

A programação na Praça da Matriz começa nesta sexta-feira, com mais uma edição do Sexta no Centro, das 15h às 22h. O evento reúne música, gastronomia, artesanato e convivência, com apresentações de Fredy Fevereiro e Funks Natra, além de expositores gastronômicos e artesãos do Jundiaí Feito à Mão.