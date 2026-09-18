Música, gastronomia, dança, arte, oficinas e atividades para as crianças fazem parte da programação cultural de Jundiaí entre esta sexta-feira (18) e domingo (20). As atrações são gratuitas e ocupam diferentes espaços da cidade, com destaque para a região central, que recebe três dias de atividades na Praça Governador Pedro de Toledo (Praça da Matriz).
Depois do adiamento da programação do último fim de semana por causa das condições climáticas, as ações do Centro da Gente estão de volta. Na Praça da Matriz, o público poderá conferir o Sexta no Centro (hoje), o Sabores da Gente (sábado) e a Feira de Artes Plásticas e Antiguidades (domingo). A agenda também se estende ao Espaço Expressa, Centro das Artes, Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot e Fábrica das Infâncias Japy.
Centro da Gente
A programação na Praça da Matriz começa nesta sexta-feira, com mais uma edição do Sexta no Centro, das 15h às 22h. O evento reúne música, gastronomia, artesanato e convivência, com apresentações de Fredy Fevereiro e Funks Natra, além de expositores gastronômicos e artesãos do Jundiaí Feito à Mão.
No sábado (19), das 10h às 16h, é a vez do Sabores da Gente. A programação reúne empreendedores da gastronomia, com diferentes opções para experimentar, comprar e levar para casa, além de artesanato e apresentação musical de Fernando Gambini.
No domingo, das 9h às 14h, a Feira de Artes Plásticas e Antiguidades encerra a programação do fim de semana na Praça da Matriz. Em sua sexta edição, a feira reúne artistas, colecionadores, antiquários e novos talentos, com pinturas, esculturas, livros, antiguidades, coleções e diferentes formas de expressão artística.
Oficinas, histórias e dança
A programação cultural também passa por outros equipamentos da cidade. Nesta sexta-feira, das 14h às 18h, o Espaço Expressa recebe a oficina “A Era da Influência: Produção de Conteúdo e Limites Jurídicos”, do Pontos MIS. A atividade aborda produção de conteúdo para redes sociais, posicionamento digital, direitos autorais, uso de imagem, publicidade e responsabilidade civil. A classificação é de 16 anos e as inscrições são gratuitas.
No sábado, a Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot recebe a Oficina de Xadrez na Biblioteca, às 10h, voltada a crianças e famílias. Ao meio-dia, será realizada a contação de história “O Rei Sonolento”, com Sueli Patelli, com classificação livre.
Às 19h, a Cia. Jovem de Dança de Jundiaí sobe ao palco da Sala Glória Rocha, no Centro das Artes, com as coreografias “REM”, “J’ai Pensé” e “Aquilo Que Guardo”. O espetáculo tem duração de 65 minutos, classificação livre e entrada gratuita, mediante retirada de ingressos.
Domingo tem atividades para crianças e Festival da Diversidade
Além da Feira de Artes Plásticas e Antiguidades no Centro, o domingo terá programação em outros pontos da cidade.
Na Fábrica das Infâncias Japy, a partir das 10h30, crianças e famílias poderão participar das oficinas “Jardim Zen” e “Xadrez para todos”. O Jardim Zen oferece uma experiência sensorial inspirada nos elementos da natureza, voltada preferencialmente para crianças de 0 a 3 anos. Já a atividade de xadrez trabalha estratégia, concentração e raciocínio lógico.
Também no domingo, das 10h30 às 22h, o Espaço Expressa recebe o 2º Festival da Diversidade Cultural de Jundiaí. Com entrada gratuita e classificação livre, o evento reúne música, dança, teatro, cinema, literatura e oficinas ao longo do dia. A programação inclui apresentações musicais e teatrais, mostra de curtas, bate-papos com autores, contação de histórias e oficina de lambe-lambe.