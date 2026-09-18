A campanha eleitoral entra na reta final, assim como a série de reportagens que o Jornal de Jundiaí vem produzindo para apresentar aos eleitores as propostas dos candidatos para a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). Chegamos na 14ª pergunta: A Serra do Japi é um patrimônio ambiental estratégico para Jundiaí e para toda a região. Que papel os governos estadual e federal devem ter na preservação dessas áreas e que ações o senhor(a) pretende defender no Legislativo?
PROPOSTAS DOS CANDIDATOS
CRISTIANO LOPES
A Serra do Japi é patrimônio ambiental de Jundiaí e da região. Estado e União devem atuar junto aos municípios com recursos, fiscalização e apoio técnico. Como deputado federal, vou defender estudos para ampliar áreas protegidas e criar unidade de conservação de proteção integral onde for adequado, além de apoiar turismo ambiental, rural e educação ambiental.
ELLEN MARTINELLI
A Serra do Japi é um patrimônio de toda a nossa região e precisa ser protegida com firmeza. Gustavo Martinelli já demonstrou esse compromisso ao ser autor da lei que restringiu a expansão imobiliária na área. Em Brasília, vou ampliar essa proteção, buscando recursos para fiscalização, prevenção de incêndios e recuperação ambiental. Preservar a Serra é proteger nossa água e nosso futuro.
EDICARLOS VIEIRA
A Serra do Japi é um patrimônio de toda a região e precisa de proteção permanente. Defendo mais recursos estaduais e federais para fiscalização, prevenção de incêndios e preservação. Em Jundiaí, apresentei o PLC 1.188/2026, que propõe proteção permanente, cria uma Zona de Proteção Climática e Hídrica e prevê sanções ambientais.
LUIZ FERNANDO MACHADO
Como prefeito, fortaleci a proteção da Serra do Japi e das nossas reservas ambientais com a revisão do Plano Diretor. Os governos estadual e federal têm papel essencial na preservação dessas áreas. Como deputado federal, vou defender leis de proteção da Serra, dos mananciais e da Mata Atlântica, além de buscar recursos para conservação e fiscalização. Proteger a Serra é preservar nossa água, biodiversidade e qualidade de vida.
FERNANDO PASQUALINO
Eu sei o que é brigar por preservação, ajudei salvar a Serra do Mursa em Várzea Paulista. Defendo que a União destine verba para fiscalização real, não só no papel. O estado precisa criar unidades de conservação de verdade, com estrutura. Vou lutar por emendas para transformar áreas em parques ecológicos, gerar ecoturismo e educação ambiental. Serra preservada não é luxo, é necessidade
DR. CABOCLO
O turismo de bilionários é observar fauna vulnerável. Meu irmão mais velho, Guto Carvalho, CEO do Avistar Brasil, reside na Serra do Japi em Santa Clara e já avistou 9 animais ameaçados. Jundiaí tem aeroporto, localização estratégica e a Serra. O papel do Estado é implantar um potente Complexo Turístico Ambiental com PIB limpo.
PADRE SILVIO ANDREI
A Serra do Japi não é terreno para especulação: é patrimônio ambiental e deve ser tratada como prioridade. Como deputado federal, vou defender recursos para fiscalização, combate às ocupações irregulares, recuperação de áreas degradadas e apoio aos municípios. Proteger a Serra do Japi é defender a água, a vida e o futuro da nossa região. Desenvolvimento sim, destruição não!
FAOUAZ TAHA
No Legislativo estadual, defenderei recursos para fiscalização, prevenção e combate a incêndios, recuperação de áreas degradadas e proteção dos mananciais. Também vou buscar fortalecer programas de educação ambiental, pesquisa científica e visitação responsável à Serra do Japi, conciliando preservação e desenvolvimento sustentável.
JOÃO PAULO
A Serra do Japi protege nascentes, biodiversidade e a qualidade de vida de toda a região. Estado e União devem apoiar os municípios com recursos, fiscalização integrada, prevenção a incêndios e recuperação ambiental. Como deputado, defenderei verbas para monitoramento, proteção das nascentes e corredores ecológicos, além de ampliar o pagamento por serviços ambientais e incentivar o turismo responsável.
ANTONIO CARLOS ALBINO
Assumo o compromisso de defender a Serra do Japi no Congresso Nacional, destinando recursos para fiscalização, monitoramento por satélite, prevenção e combate a incêndios, recuperação de nascentes e apoio às unidades de conservação. Também vou defender ações integradas entre União, Estado e municípios, com brigadas ambientais, combate às ocupações irregulares, proteção da fauna e incentivo ao turismo sustentável. Proteger a Serra é preservar um legado de vida para as futuras gerações.