A campanha eleitoral entra na reta final, assim como a série de reportagens que o Jornal de Jundiaí vem produzindo para apresentar aos eleitores as propostas dos candidatos para a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). Chegamos na 14ª pergunta: A Serra do Japi é um patrimônio ambiental estratégico para Jundiaí e para toda a região. Que papel os governos estadual e federal devem ter na preservação dessas áreas e que ações o senhor(a) pretende defender no Legislativo?

A Serra do Japi é patrimônio ambiental de Jundiaí e da região. Estado e União devem atuar junto aos municípios com recursos, fiscalização e apoio técnico. Como deputado federal, vou defender estudos para ampliar áreas protegidas e criar unidade de conservação de proteção integral onde for adequado, além de apoiar turismo ambiental, rural e educação ambiental.

ELLEN MARTINELLI

A Serra do Japi é um patrimônio de toda a nossa região e precisa ser protegida com firmeza. Gustavo Martinelli já demonstrou esse compromisso ao ser autor da lei que restringiu a expansão imobiliária na área. Em Brasília, vou ampliar essa proteção, buscando recursos para fiscalização, prevenção de incêndios e recuperação ambiental. Preservar a Serra é proteger nossa água e nosso futuro.