Um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas foi capturado por policiais militares da Força Tática na tarde desta quinta-feira (17), em um bar no bairro Medeiros, em Jundiaí.

Os PMs realizavam patrulhamento pela rua Alfredo Abaid quando avistaram o homem em frente a um bar. Ao perceber a aproximação da equipe, ele correu para dentro do estabelecimento.

Os policiais acompanharam o suspeito e realizaram a abordagem. Durante a consulta aos dados pessoais, constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo artigo 33 da Lei de Drogas, que trata do crime de tráfico de entorpecentes.