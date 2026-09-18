18 de setembro de 2026
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FORÇA TÁTICA

Procurado por tráfico de drogas é capturado em bar no Medeiros

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Ele permaneceu à disposição da Justiça
Ele permaneceu à disposição da Justiça

Um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas foi capturado por policiais militares da Força Tática na tarde desta quinta-feira (17), em um bar no bairro Medeiros, em Jundiaí.

Os PMs realizavam patrulhamento pela rua Alfredo Abaid quando avistaram o homem em frente a um bar. Ao perceber a aproximação da equipe, ele correu para dentro do estabelecimento.

Os policiais acompanharam o suspeito e realizaram a abordagem. Durante a consulta aos dados pessoais, constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo artigo 33 da Lei de Drogas, que trata do crime de tráfico de entorpecentes.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde o mandado de prisão foi formalmente cumprido. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

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