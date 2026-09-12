12 de setembro de 2026
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MUDARAM DE IDEIA

Trio é detido com simulacro após desistir de roubo

Por Giulianna Mazzali |
| Tempo de leitura: 1 min
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A ocorrência terminou com a apreensão de um simulacro de arma de fogo, encontrado em uma área de mata após um dos suspeitos fugir durante a abordagem
A ocorrência terminou com a apreensão de um simulacro de arma de fogo, encontrado em uma área de mata após um dos suspeitos fugir durante a abordagem

Três homens foram detidos pela Guarda Municipal após serem localizados em um veículo que estaria envolvido em um roubo registrado anteriormente. A ocorrência terminou com a apreensão de um simulacro de arma de fogo, encontrado em uma área de mata após um dos suspeitos fugir durante a abordagem.

Segundo a Guarda Municipal, as equipes receberam informações de que um Chevrolet Kadett preto estaria circulando pela região central do município e iniciaram patrulhamento para localizar o veículo. O carro foi encontrado na Rua Rosalina Tavares da Silva e abordado por uma equipe da corporação. Um dos ocupantes foi detido no local, enquanto outros dois fugiram a pé.

As características dos fugitivos e o sentido tomado por eles foram repassados às equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), que iniciaram as buscas. Um dos homens foi localizado e abordado na Rua Hermann. O outro foi acompanhado até as proximidades de uma passarela de trem, onde, segundo a GM, foi visto dispensando um objeto com características de um revólver cromado em uma área de mata.

O suspeito resistiu à abordagem e precisou ser contido com emprego de força física e algemado. Durante as buscas no local indicado, os guardas encontraram o objeto, que posteriormente foi identificado como um simulacro de arma de fogo.

Ainda conforme a Guarda Municipal, os três relataram espontaneamente que pretendiam roubar uma farmácia, mas desistiram da ação depois de perceberem a presença das equipes. Como o roubo não chegou a ser iniciado, não houve prisão pelo crime. Os três foram conduzidos à delegacia na condição de investigados e liberados após as providências policiais.

O veículo e o simulacro foram apresentados à autoridade policial. "Os guardas da Romu estavam na caça desses suspeitos há bastante tempo, desde o último roubo, ocorrido em uma farmácia", afirma Jonas Céspedes, comandante da GM. 

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