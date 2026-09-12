Três homens foram detidos pela Guarda Municipal após serem localizados em um veículo que estaria envolvido em um roubo registrado anteriormente. A ocorrência terminou com a apreensão de um simulacro de arma de fogo, encontrado em uma área de mata após um dos suspeitos fugir durante a abordagem.

Segundo a Guarda Municipal, as equipes receberam informações de que um Chevrolet Kadett preto estaria circulando pela região central do município e iniciaram patrulhamento para localizar o veículo. O carro foi encontrado na Rua Rosalina Tavares da Silva e abordado por uma equipe da corporação. Um dos ocupantes foi detido no local, enquanto outros dois fugiram a pé.

As características dos fugitivos e o sentido tomado por eles foram repassados às equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), que iniciaram as buscas. Um dos homens foi localizado e abordado na Rua Hermann. O outro foi acompanhado até as proximidades de uma passarela de trem, onde, segundo a GM, foi visto dispensando um objeto com características de um revólver cromado em uma área de mata.